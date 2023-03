Marian Godină, nemulțumit de schimbările din supermarketuri: "Eu nu sunt casier, dar Auchan a ținut să mă transforme în unul". Reacția companiei

Auchan a anunțat în luna februarie că a început refacerea liniilor de case din magazine și construirea unui parcurs 100% self check-out pentru clienți, ca parte a proceselor de modernizare și digitalizare a companiei.

Clienții vor aștepta mai puțin timp la casele de marcat, care vor fi deschise în permanență, a informat compania Auchan.

Angajații de la casele de marcat se vor îndrepta către o nouă meserie în cadrul companiei, cea de consilier, noul lor rol fiind acela de a acorda consultanță și suport clienților, a precizat compania.

Printre cei care au comentat în mediul online este și Marian Godină.

"Eu nu vreau să fiu casier gratuit pentru nimeni"

"Ultima dată când am mers, am observat că nu mai există case. Aveam ditamai coșul plin ochi cu tot felul de produse pe care am realizat că va trebui să le scanez. Aveam opțiunea să abandonez coșul așa plin cum era și să îmi văd de treabă, dar nu am făcut-o gândindu-mă că un om va trebui să așeze la loc toate produsele alea adunate de prin tot magazinul.

M-am apucat să le scanez singur, stângaci, pentru că eu nu sunt casier, dar Auchan a ținut să mă transforme în unul. Nu știu ce s-a întâmplat cu acele doamne care lucrau la case, nu știu dacă au fost disponibilizate, dar sigur prin metoda asta magazinul face economie.

Ads

Economie care, cel mai probabil, se traduce în profit, cel puțin eu așa o văd.

Adică dăm afară casierii și îi punem pe clienți să fie casieri pentru noi, gratis. Măcar de erau produsele mai ieftine, dar sunt la fel ca înainte.

Așadar, eu nu vreau să fiu casier gratuit pentru nimeni, nici pentru Auchan, nici pentru mine.

Aaa, că se întâmpla să intru în ditamai magazinul doar pentru câteva produse, îmi și conveneaau casele alea unde îmi scanam singur o apă și un bax de scutece, dar când aveam un ditamai coșul plin preferam să stau la o casă clasică."

"Doar s-a schimbat omul care scanează produsele"

"Acum vor spune unii că ăsta e progres, a avansat tehnologia. Eu consider că nu e așa, ci doar s-a schimbat omul care scanează produsele, adică din casierița care avea un salariu să facă asta, a devenit casier clientul, fără să fie recompensat nici măcar cu o reducere.

Ads

Dacă intram în magazin, umpleam coșul, ieșeam liniștit și primeam un mesaj că mi-a fost debitat contul cu contravaloarea produselor din coș, fără să trec pe la vreo casă, aș fi numit asta progres.

Dar soluția mea e simplă, nu mă mai duc la Auchan, la fel cum celor care le place asta pot merge în continuare, că doar e evoluția tehnologiei și "cost saving".

Aștept acum să apară restaurantele în care mergi în spate să-ți faci o omletă, iar la final te duci cu farfuria să o speli", a scris Godină pe Facebook.

Reacția Auchan

La scurt timp acesta a revenit cu reacția pe care a primit-o de la Auchan.

"În urma postării de mai devreme, cea legată de magazinele Auchan, am primit un e-mail din partea echipei Auchan, al cărui conținut îl redau mai jos needitat.

"Stimate domnule Godină,

Vă mulțumim că sunteți clientul nostru.

Ads

Ca urmare a mesajului dvs. din social media, dorim să vă oferim următoarele precizări, pe care să le preluați ca și punct de vedere Auchan în cadrul postării dvs. Informațiile de mai jos aduc clarificări unor afirmații ale dvs. pentru care, cel mai probabil, nu ați fost suficient de bine informat.

Toți colegii noștri casieri sunt în continuare angajați și prezenți în magazin, disponibili să ofere suport în scanarea produselor. Odată cu implementarea noului sistem de case, meseria de casier evoluează de la activități de rutină tehnică către activități de relaționare, acompaniere și consiliere clienți. Astfel, colegii noștri din zona caselor rămân la dispoziția oricărui client care are nevoie de ajutorul lor și nicio persoană nu a fost disponibilizată.

Ca urmare a unui amplu proces de modernizare a liniei caselor de marcat, o parte dintre magazinele noastre oferă acum clienților o soluție eficientă prin care toate casele de marcat sunt deschise permanent. Evitarea formării de cozi și reducerea timpului petrecut la casă sunt beneficiile principale pe care le oferim clienților noștri.

Vă mulțumim,

Echipa Auchan"

Ads