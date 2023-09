„Chișinăul nu va plăti Rusiei datorii fictive”. Ce arată auditul realizat de Republica Moldova privind pretențiile Gazprom

Guvernul Republicii Moldova a efectuat un audit independent, care nu a confirmat așa zisele datorii ale companiei moldovenești de transport gaze față de Gazprom. Chișinăul este gata să plătească puțin mai mult de 1% din datoria fictivă.

Moldova oferă Gazprom o plată de 8,6 milioane de dolari pentru a pune capăt poveștii cu „datoria istorică la gaze” a țării. Despre acest lucru s-a discutat la ședința de guvern, care a avut loc pe 6 septembrie, potrivit publicației moldovenești Newsmaker.

Potrivit ministrului Energiei al Republicii Moldova, Victor Parlicov, cea mai mare parte a datoriei nu este confirmată, după cum reiese din concluziile auditorilor internaționali.

„Auditul confirmă că, în ceea ce privește cea mai mare parte a datoriei, fie nu au fost depuse toate documentele, fie nu este supusă executării. Adică, din 709 milioane de dolari, cea mai mare parte este neconfirmată sau inexactă”, spune ministrul.

În plus, auditul a recunoscut că Moldovagaz are dreptul de a depune pretenții financiare împotriva Gazprom în calitate de societate-mamă cu privire la plata tranzitului de gaze și îndeplinirea obligațiilor de furnizare a gazelor către partea moldovenească.

„Dacă vă amintiți, Gazprom a redus în mod nejustificat volumul livrărilor către Moldova anul trecut”, a explicat Parlicov.

Prin urmare, poziția Guvernului Republicii Moldova este că Moldovagaz va plăti 8,6 milioane de dolari și ar trebui înlăturate toate pretențiile Gazprom față de aceasta.

"Moldova nu va plăti pentru datorii inexistente. Nu vom permite ca această datorie să fie pusă pe umerii cetățenilor", a declarat premierul Dorin Recean, în cadrul unei ședințe de guvern.

Reamintim că, Moldovagaz și Gazprom trebuiau să semneze un acord privind stingerea datoriilor istorice până la 1 mai 2022. Totodată, partea moldovenească a trebuit să efectueze un audit independent al acestei datorii, care ar ajunge la 700 de milioane de dolari. Cu toate acestea, Moldova a cerut Gazprom să amâne această dată din cauza faptului că anunțul concursului pentru selecția unei companii de audit a coincis cu începutul agresiunii ruse împotriva Ucrainei și marile companii de audit au refuzat să participe la concurs pentru a nu trimite angajații lor în Moldova.

La 11 august 2022, Moldova a semnat contracte cu companii din Norvegia și Marea Britanie pentru auditarea datoriei Moldovagaz. Guvernul a alocat 800.000 de euro pentru acest lucru.

