Augmentare mamară – Tot ce trebuie să știi înainte de a face operația

Operațiile estetice au devenit din ce în ce mai populare, mai ales în rândul celor care își doresc să vadă o altă imagine în oglindă – imaginea unei femei încrezătoare, mulțumită de propriul aspect fizic. Cum am ajuns aici? Răspunsul este cât se poate de simplu: societatea impune standarde cât mai ridicate, standarde ce evoluează de la an la an. Acesta este și motivul pentru care intervențiile, precum augmentarea mamară, au devenit tot mai populare în rândul femeilor pentru toate categoriile de vârstă.

Sigur că decizia de a apela la bisturiu nu e neapărat una ușoară și, din acest motiv, e de preferat să alegi un specialist cu experiență, precum Nemer Kamal, care să-ți ofere toate detaliile necesare operației. Este vorba despre intervenția propriu-zisă, dar și despre pregătirea pentru operație și perioada postoperatorie. Iată câteva aspecte despre care vei discuta cu medicul tău:

Pregătirea pentru intervenție – un proces esențial pentru rezultatul mult dorit

Multe persoane consideră că întregul proces începe în cabinetul medicului, atunci când acesta te va însoți în sala de operație. În realitate, lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. Inițial, te vei întâlni cu medicul pentru o discuție – momentul potrivit pentru ca tu să-i spui ce îți dorești și să alegeți împreună varianta potrivită pentru tine. Apoi, o să discutați și despre alte aspecte, precum:

Medicul îți va sugera să eviți tutunul și alcoolul cu două-trei săptămâni înainte de operație;

Tot medicul o să-ți recomande să faci un set de analize și investigații și, de asemenea, s-ar putea să-ți prescrie anumite medicamente.

Ads

Tot în cadrul acestei întâlniri, este indicat să îi vorbești medicului despre istoricul tău medical, dar și al familiei tale. Asigură-te că îți notezi toate informațiile și că nu uiți de faptul că aspirina, de exemplu, este interzisă în perioada în care te pregătești pentru operația de augmentare mamară.

Perioada postoperatorie – cum va avea loc recuperarea

Este important să știi că perioada de recuperare va dura două – trei luni, dar îți vei putea relua activitățile sociale și profesionale la o săptămână după intervenție. Sigur că vei evita exercițiile fizice intense, dar asta nu înseamnă că nu te poți întoarce la serviciu. În toată această perioadă vei păstra legătura cu medicul tău, care te va supraveghea și va analiza evoluția rezultatelor. De altfel, vei purta o bustieră compresivă și va fi absolut necesar să eviți tutunul și alcoolul pentru o perioadă. Nu vei lua medicamente fără prescripție medicală și îți vei relua antrenamentele fizice în mod treptat, cu acordul specialistului.

Așadar, dacă perioada de pregătire pentru operație pornește chiar de la prima întâlnire cu specialistul și nu e neapărat una greoaie, perioada postoperatorie necesită o atenție deosebită. Vorbim despre câteva săptămâni în care este esențial să respecți indicațiile primite. De altfel, vorbim și despre câteva zile în care vei simți dureri sau disconfort, care se vor ameliora cu ajutorul antiinflamatoarelor prescrise de către medic.

Ads