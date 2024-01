Toader il ataca pe Lazar dupa ancheta Parchetului care il vizeaza si anunta detalii despre evaluare

Tudorel Toader a avut o reactie marti dupa ce Parchetul General a anuntat ca ancheteaza, in urma unui denunt, modul in care ministrul Justitiei a obtinut un post de notar public la Iasi.

"Adevarat este ca am facut solicitare de a deveni notar public. In ce baza am facut solicitarea? In baza legii. Care lege? Legea Curtii Constitutionale, care spune ca la incheierea mandatului pentru care a fost numit judecator constitutional, la cerere, fostul judecator se poate face notar sau avocat, evident definitiv, fara examen.

Prin urmare, solicitarea catre Uniunea Notarilor am facut-o in baza legii, a acestui articol 69 alineat 4 dintr-o Lege 168 care modifica Legea 47/1992 a Curtii Constitutionale. Am solicitat in acelasi timp dobandirea calitatii de notar public, in acelasi timp, repet, si suspendarea din functie; permite legea, legea notarilor, pentru ca altfel as fi intrat in incompatibilitate", a declarat Tudorel Toader la Antena 3.

El a adaugat ca este un drept conferit de lege care nu presupune "nicio marja de apreciere din partea nimanui".

"Cererea este motivata pe baza textelor de lege la care am facut referire, ca este un drept conferit de lege, ca exercitarea acestui drept nu presupune nicio marja de apreciere din parte nimanui. Daca cineva ar fi apreciat, dau curs solicitarii, nu dau curs solicitarii, in ce conditii, se putea discuta, dupa parerea mea, despre o nota de subiectivism, dar in conditiile date textul de lege iti creeaza aceasta vocatie, acest drept, pe care, sigur, il exerciti sau nu, dupa cum iti este optiunea", a spus Toader.

Ads

Ziare.com a dezvaluit pe 3 septembrie ca ministrul Tudorel Toader se pregateste sa se autonumeasca in functia de notar public.

El a solicitat, in august, Uniunii Notarilor sa ceara Ministerului Justitiei suplimentarea functiilor de notar, astfel incat sa intre in acest corp profesional in calitate de fost membru al Curtii Constitutionale. Ordinul prin care a fost pusa in aplicare decizia de admitere a solicitarii lui Tudorel Toader a fost semnat de secretarul de stat in Ministerul Justitiei Nicolae Liviu Popa.

Ministrul Justitiei isi pregateste plecarea din Guvern? Tudorel Toader a cerut sa devina notar public (Document)

Evaluarea lui Lazar: Cand anunta daca il revoca sau nu

Amintim si ca procurorul general Augustin Lazar este evaluat de Toader, motivul invocat initial fiind protocolul secret facut public de consilierul guvernamental Darius Valcov.

Ads

Despre rezultatul acestei evaluari, Toader a spus in aceasta seara, la acelasi post de televiziune, ca il va anunta la 30 de zile fix de la declansarea pe 25 august.

Totodata, ministrul spune ca a cerut CSM situatia lui Lazar, dorind sa afle daca a depus in ultimii 3 ani vreo autoevaluare sau daca a fost evaluat de altcineva.

"Dincolo de evaluarea care este in desfasuare, procurorul general isi face si o autoevaluare. Dupa statut, orice magistrat este supus periodic unei evaluari cu calificative, de regula sunt de foarte bine. Procurorul general, in ultimii trei ani, nu a avut o astfel de evaluare din partea nimanui.

Azi am cerut la CSM sa comunice daca procurorul general, care e procuror ca ceilalti, dincolo de functie, iar functiile sunt temporare. Daca a avut o astfel de evaluare, sa imi dea o copie sa vad cine l-a evaluat si calificativul pe care l-a primit", a spus Toader.

Ads