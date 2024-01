Augustin Lazar a primit calificativul "foarte bine" la evaluarea din 2015. Tudorel Toader sustinea ca nu a fost supus niciunei evaluari

Toti procurorii si judecatorii din Romania sunt evaluati o data la 3 ani de comisii infiintate la nivelul institutiilor superioare, prin urmare afirmatia ministrului Tudorel Toader ca "procurorul general nu a fost evaluat niciodata" a ridicat semne de intrebare. Si, totusi, Augustin Lazar a primit in 2015 calificativul "foarte bine".

Subiectul a fost adus in dezbaterea publica in contextul in care Tudorel Toader a inceput in urma cu mai bine de o luna propria sa evaluare a procurorului general Augustin Lazar, al carei rezultat nu a fost anuntat oficial, desi este previzibil, tinand cont de declaratiile publice facute intre timp de ministru, dar si de precedentul Kovesi.

Conform Regulamentului publicat pe site-ul CSM, judecatorii si procurorii sunt supusi la fiecare 3 ani unei evaluari, in baza unor criterii bine stabilite si a unor indicatori de performanta, rezultatul fiind stabilit de comisii formate in institutiile imediat superioare celor in care activeaza.

In ultimii ani, Augustin Lazar a fost procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia (2001-2012), iar ulterior procuror general al aceluiasi parchet (2013-2016) . Din 28 aprilie 2016, Augustin Lazar ocupa functia de procuror general al Romaniei, numirea sa fiind avizata in unanimitate de Sectia pentru procurori a CSM, la finalul procedurii prevazute de cadrul legal in vigoare.

Cum de la acel moment nu s-au scurs inca trei ani, nu ar putea fi vorba despre o noua evaluare a lui Augustin Lazar in aceasta perioada. Si, atunci, la ce s-a referit ministrul Toader?

Am cerut oficial Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sa ne furnizeze informatiile de care dispune, adica sa ne spuna daca Augustin Lazar a fost evaluat de PICCJ in perioada 2005-2016, in care a detinut functii de conducere la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, si, daca da, la ce date si ce calificative a obtinut.

Prezentam integral raspunsul primit la redactie din partea Biroului de presa :

"Pentru perioada 2011-2013, domnul Augustin Lazar a fost evaluat in cursul anului 2015 de Comisia de evaluare a activitatii profesionale a procurorilor ce fac parte din comisiile de evaluare de la nivelul parchetelor de pe langa curtile de apel, primind calificativul 'Foarte bine'.

De asemenea, in cursul anului 2018, aceeasi comisie a transmis Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile art. 25 alin. 5 si alin. 13 din Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676 din 4 octombrie 2007 cu modificarile si completarile intrate in vigoare pana la data de 31.12.2015, dosarul de evaluare intocmit, procesele-verbale anuale pentru anii 2014 si 2015 si datele statistice.

Pentru perioada 2005 - 2010, date referitoare la rapoartele de evaluare se regasesc in dosarul profesional, intocmit si pastrat de Consiliul Superior al Magistraturii".

Ministrul Tudorel Toader a anuntat public ca incepe evaluarea procurorului general Augustin Lazar pe 28 august si ca va prezenta rezultatele in 30 de zile, insa acest lucru nu s-a intamplat pana acum.