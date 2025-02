CSM a aprobat pensionarea lui Augustin Lazar din magistratura

Sectia pentru procurori din CSM a suplimentat joi ordinea de zi cu solicitarea procurorului general, Augustin Lazar (63 de ani), de eliberare din functie prin pensionare.

UPDATE Sectia a aprobat cererea de pensionare depusa de procurorul general, au precizat surse din CSM, citate de agentiile de stiri.

Decizia va fi inaintata presedintelui Klaus Iohannis care urmeaza sa emita decretul de eliberare din functie prin pensionare.

Mandatul lui Augustin Lazar la sefia Parchetului General expira pe data de 27 aprilie. Procurorul a candidat pentru un nou mandat de 3 ani, dar toti candidatii pentru aceasta functie au fost respinsi de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

Scandalul mediatic

Augustin Lazar a fost tinta unei campanii de denigrare instrumentata de institutiile media apropiate PSD si preluata in punctajul de partid.

Astfel, a fost acuzat ca ar fi fost "tortionar" in perioada comunista, cand, de fapt, a facut parte dintr-o comisie care decidea eliberarea unor detinuti. Cazul Iulius Filip, adus acum in prim-plan si pus in discutie de Antena3, a fost consemnat in 1986, adica in urma cu 33 de ani.

Procurorul general a respins acuzatiile care i-au fost aduse si a prezentat cadrul legal in vigoare acum 33 de ani.

