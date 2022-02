Lazar explica de ce sunt mii de dosare cu magistrati la DNA: Toti inculpatii si-au dat in judecata procurorii si judecatorii

Procurorul general, Augustin Lazar, a spus ca se manipuleaza cifrele prezentate de catre Inspectia Judiciara privind dosarele in care au fost anchetati magistratii, el explicand ca, de fapt, aceste cauze sunt deschise deoarece inculpatii au depus plangeri, la PICCJ fiind mult mai multe.

"Se face caz si se manipuleaza foarte mult o cifra care a fost ceruta de Inspectia Judiciara Directiei Nationale Anticoruptie cu mai multe mii de procurori si judecatori care pasamite ar fi avut dosare la DNA. Ei bine, o sa vedeti ca in urma verificarilor pe care le-am facut noi in Ministerul Public o sa venim cu o cifra mai mare de judecatori si de procurori care pasamite au avut dosare in Ministerul Public. Ce sunt acestea, de fapt? Din pacate, in ultimii ani toti inculpatii si-au insusit foarte bine dreptul lor de a avea acces la justitie.

Niciun inculpat nu a evitat sa depuna plangere impotriva politistului care a inregistrat dosarul penal, a procurorului care a exercitat actiunea penala si a judecatorului sau judecatorilor - fiinda in complet sunt mai multi judecatori - care pasamite in mod abuziv i-au condamnat. Si asa avem noi mii de dosare in baza liberului acces la justitie care este inteles in aceasta maniera penibila de anumite persoane", a explicat procurorul general, Augustin Lazar, pentru RFI.

De asemenea, Lazar a respins afirmatiile potrivit carora aceste dosare ar fi fost deschise pentru a fi santajati magistratii, el adaugand ca scenariile sunt credibile doar pentru "persoane de conditie intelectuala modesta".

"Iata cum se manipuleaza o statistica, aratand ca acele mii de judecatori si procurori pasamite ar fi fost tinuti pentru a fi santajati la momentul oportun. De cine? De DNA care de asta ar fi obtinut atatea condamnari. Este o manipulare pentru persoane care sunt de conditie intelectuala foarte modesta, presupun", a mai spus Lazar.

Rezultatele controlului Inspectiei Judiciare la DNA pe dosarele in care sunt vizati magistratii arata ca in ultimii 3 ani si jumatate, DNA a solutionat aproape 2.000 de dosare privind 3.420 de magistrati. La finele lui iulie, la DNA mai erau 415 cauze cu 820 de magistrati, IJ urmand a face verificari.

"In cursul zilei, Directia Nationala Anticoruptie a transmis datele solicitate de Inspectia Judiciara pentru realizarea acestui control tematic. Avand in vedere interesul manifestat de societate cat si la nivelul autoritatii judecatoresti fata de tematica acestui control, precum si dezbaterile din spatiul public referitoare la numarul cauzelor vizate de verificarile aflate in curs de desfasurare, pentru o corecta informare facem urmatoarele precizari: in perioada 1 ianuarie 2014 - 30 iulie 2018, Directia Nationala Anticoruptie a solutionat 1965 de cauze privind 3420 de magistrati (2193 judecatori si 1227 procurori); la 30 iulie 2018, se aflau in curs de solutionare la Directia Nationala Anticoruptie 415 cauze vizand in total 474 de judecatori si 346 de procurori", se arata in comunicatul Inspectiei Judiciare.

Potrivit sursei citate, pe baza datelor existente, Inspectia Judiciara va efectua verificari directe pentru lamurirea aspectelor vizate de tematica controlului.

