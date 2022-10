Procurorul general Lazar nu vede motive de revocare a lui Kovesi: Lucreaza in mod clar in cadrul legii

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, spune ca activitatea DNA este una eficace, iar sefa institutiei, Laura Codruta Kovesi, "lucreaza in mod clar in cadrul legii", el precizand ca nu vede motive pentru o revocare a acesteia.

"Trebuie sa stim ca in acest context intern sensibil privind modificarea Legilor Justitiei, privind apropierea de finalizare a unor dosare importante, care privesc persoane cu activitate publica, mai ales DNA, dar si DIICOT sunt structuri expuse si care sunt cele criticate, mai ales prin conducatorii lor. Nu exista nici un fel de motiv intemeiat de revocare a procurorului sef DNA, care lucreaza in mod clar in cadrul legii", a declarat Augustin Lazar pentru RFI Romania.

Lazar ii critica pe "inculpatii cu resurse" care "au capacitatea de a se exprima public prin show-uri tv, prin care doresc sa produca o anumita emotie si sa influenteze oarecum pe cei care ar trebui sa solutioneze dosarele".

Procurorul arata ca inculpatii "isi incearca ultima sansa", pentru ca sunt "dosare care se apropie de a fi judecate la prima instanta, altele in apel si vor ramane hotararile definitive".

"Ei isi incearca ultima sansa. Prin urmare, activitatea conducerii DNA-ului este in mod clar una performanta. Ei au fost foarte eficace, de aceea sunt si foarte criticati", a subliniat Augustin Lazar.

Declaratia vine in contextul in care, astazi, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta raportul privind activitatea manageriala a DNA, moment in care se asteapta sa anunte si o decizie referitoare la procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

