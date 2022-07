Procurorul general Augustin Lazar i-a spus ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ca Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, cunoscuta ca Sectia Speciala, a incercat sa preia de patru ori dosarul Tel Drum - Liviu Dragnea in baza unui denunt anonim.

Procurorul general a explicat ca a facut plangere la CSM in acest caz, pentru ca a "constatat niste lucruri care nu sunt legale."

Afirmatiile au fost facute de Augustin Lazar in timpul interviului de miercuri de la Ministerul Justitiei pentru ocuparea functiei de procuror general. El a fost intrebat in timpul interviului ce parere are despre Sectia de investigare a infractiunilor de justitie (SIIJ).

Intrebarea secretarului de stat

"Ar trebui sa functioneze ca o directie, pe modelul DNA sau DIICOT?", a intrebat secretarul de stat Mariana Mot.

"Noi am expus punctul de vedere al Ministerului Public, care este rezultatul unei analize realizate de un birou specializat, care studiaza proiectele de acte normative, cum ar trebui ele formulate. Pentru a intruni exigentele constitutionale.

La vremea potrivita am avut niste rezerve, cu referire la maniera cu care a fost discutata, a fost operationlizata SIIJ si am avut anumite rezerve.

Ea a devenit lege. Din momentul in care a devenit lege, procurorul general a luat toate masurile ca o noua sectie a Ministerului Public sa ocupe cele 5 birouri pe care le-am pus la dispozitie. In paranteza fie spus, am scos de acolo 15-20 de oameni sa intre procurorii SIIJ. Le-am asigurat tot ce este posibil", spune Lazar.

Procurorul general afirma ca a facut adrese si demersuri pentru ca SIIJ sa aiba un sediu nou.

"Sunt semne de intrebare"

A fost momentul in care Lazar a facut trimitere la solicitarea procurorului Adina Florea, de la Sectia Speciala, de a prelua dosarul Tel Drum - Liviu Dragnea de la DNA.

"Insa va spun ca pe parcursul activitatii Sectiei s-au ivit niste situatii care reprezinta semne de intrebare si care vin cumva in sensul suspiciunilor publice care au fost desfasurate. Eu am sesizat CSM - Sectia de procurori asupra faptului ca, atunci cand am rezolvat conflictul de competenta pozitiv, intre DNA si dumnealor, am constatat niste lucruri care nu sunt legale.

Adica dumnealor au inregistrat o plangere anonima, fara sa verifice ca este anonima si in continuare au cerut de la DNA sa conexeze dosarul DNA la acest dosar. Nu intru in amanunte, pentru ca sunt sensibile si va decide Sectia pentru procurori din CSM, Inspectia Judiciara, dar aceste lucruri ne atrag atentia asupra faptului ca noi trebuie sa lucram legal".

Tudorel Toader l-a oprit pe Lazar si i-a spus ca intrebarea privea parerea procurorului general despre functioanrea SIIJ. "V-ati dus catre alte zone!", a subliniat ministrul.

Procurorul general a explicat ca, dupa ce legea a fost pusa in aplicare, el a pus la dispozitia SIIJ toate resursele necesare pentru functionare.

