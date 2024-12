Augustin Viziru, înșelat de soție cu un celebru actor de comedie: „Sunt foarte orgolios de felul meu. Uită-te puțin la Natanticu. Tu ai putea să ai ceva cu el?”

Augustin Viziru a avut o relație de iubire de 11 ani cu Oana Mareș. Cei doi păreau un cuplu solid, chiar de succes, însă dragostea dintre ei s-a stins odată cu episodul de infidelitate al fostei prezentatoare TV. Mariajul dintre ei s-a spulberat după ce presa a dezvăluit public relația extraconjugală pe care vedeta TV a avut-o cu un celebru actor de comedie.

S-au înșelat reciproc, dar mai dureroasă a fost infidelitatea ei

Divorțul dintre Oana Mareș și Augustin Viziru a avut loc în 2011, după multe episoade de infidelitate din partea actorului, însă și unul pasional din partea prezentatoarei TV. În realitate, cei doi nu mai erau fericiți împreună și au încercat să-și găsească fericirea în altă parte, deși dormeau în aceeași casă.

Augustin Viziru a călcat și el pe bec de câteva ori, având aventuri de-o seară. Oana Mareș, în schimb, a dezvoltat o relație de iubire cu actorul Cosmin Natanticu, ultimul om la care Viziru s-ar fi gândit că o să-i cucerească soția, dar s-a întâmplat.

Despărțirea oficială a avut loc la scurt timp după ce Oana Mareș a fost surprinsă de paparazzi în casa altui bărbat, actorul Cosmin Natanticu.

Amuzant, deștept și dornic mereu să fie de ajutor, Cosmin Natanticu era des în preajma Oanei Mareș, cu care avea mai multe proiecte în comun la acel moment. Și pentru că se vedeau des, dar și pentru că prezentatoarea TV nu era tocmai într-un moment fericit, s-a întâmplat inevitabilul.

Augustin Viziru a povestit la ani distanță ce s-a întâmplat cu mariajul lor. „Nu regret nimic din ce a fost. Ușă de biserică nu am fost nici eu, doar nu m-a luat de la bibliotecă. Acum ea are o familie, are un copil, îi doresc să fie sănătos.

Sunt foarte orgolios de felul meu. Uită-te puțin la Natanticu. Tu ai putea să ai ceva sexual cu el? Eu niciodată nu m-aș fi dus acolo să mă expun, mai ales că am meseria pe care o am. Natanticu a fost și la noi acasă, stăteam împreună în pauzele de masă.

Au fost niște lucruri pe care le-am aflat apoi acasă și de care habar nu aveam. Nu îmi face plăcere să vorbesc despre asta”, a declarat Augustin Viziru.

Viziru a mărturisit că, deși a încercat să mențină o aparență de cordialitate cu fosta sa soție, realitatea a fost mult mai dureroasă și complicată. După divorț, Oana Mareș s-a recăsătorit și a devenit mamă, în timp ce Augustin Viziru și-a refăcut viața alături de altă femeie, cu care are o fiică pe nume Maria. Viziru se declară acum un bărbat împlinit, concentrat pe rolul său de tată și pe cariera sa​.

