Fostul președinte al Curții Constituționale (CCR) Augustin Zegrean a precizat că supraimpozitarea veniturilor bugetarilor mai mare decât salariul președintelui este neconstituțională și că amintește de perioada comunistă.

Întrebat despre propunerea discutată în coaliție de a supraimpozita veniturile, Augustin Zegrean a spus că „este o abordare total greșită.”

„Nu poți să spui că dacă ai salariul mai mare ca președintele trebuie să îți iau banii. Nu se poate, lucrul acesta nu este posibil. Nu poți să faci discriminare pe criterii de avere.

Dacă pe ăla care are salariul mare îl impozitezi mai mult decât pe cel cu salariul mic este o discriminare pe criterii de avere. În Constituție, articolul 4 ne spune asta.

Nu poți să spui că ăla dacă e bogat trebuie să îl pedepsim și să îi luăm. Așa au făcut comuniștii când au venit la putere. I-au declarat pe unii chiaburi și le-au luat și au făcut praf țara”, a explicat Zegrean.

Acesta a adăugat, într-un interviu la Digi24, că o astfel de inițiativă ar pica la CCR.

Stolojan: România este restantă cu reforme care trebuiau efectuate în secolul trecut

O părere similară are și fostul premier Theodor Stolojan, care a explicat că ar trebui revizuită toată schema de salarizare.

”Nu mi se pare bună deloc, pentru că dacă consider că bugetarii au salarii prea mari, trebuie să revizuiesc toată schema de salarizare a bugetarilor din România, nu mă apuc să creez un sistem special de impozitare numai pentru anumiţi bugetari care depăşesc o anumită sumă. Ori am un sistem de impozitare care priveşte absolut toţi oamenii care realizează venituri în România ori dacă am o problemă cu salariile mari de la anumiţi bugetari, revăd schema de salarizare aplicată în toate instituţiile publice finanţate din bugetele publice ale României”, a explicat acesta, pentru RFI.

Stolojan mai arată că ”premierul Ciucă procedează corect, în sensul hai, domnule, să vedem punctele de vedere vizavi de o propunere”.

”Nu poţi dintr-un foc să respingi o propunere făcută de un partid aflat la guvernare, chiar dacă este PSD partidul respectiv, faci o analiză, vii cu contraargumente şi spui de ce nu eşti de acord cu un asemenea sistem. Încă o dată, este contraproductiv să te apuci să scoţi legi numai pentru anumite poziţii din schema bugetară”, a explicat fostul premier.

Guvernul încă face analize

Premierul Nicolae Ciucă a declarat miercuri, despre impozitul pe veniturile care depăşesc salariul preşedintelui, că este vorba de aplicarea lui doar la stat, iar procentul de 16%, pentru că acesta funcţionează şi ca impozit pe legea finanţelor. Şeful Executivului a mai spus că la nivelul Ministerului Finanţelor se face această analiză şi că decizia va ţine cont de datele prezentate şi a arătat că nu este nimic bătut în cuie în acest moment.

”Varianta în sine, în momentul de faţă, nu există. Am decis în şedinţa de coaliţie ca la nivelul Ministerului Finanţelor să se efectueze această analiză şi în momentul în care au toate datele agregate şi sunt prezentate toate elementele, o discutăm în coaliţie”, a spus premierul, întrebat dacă se ia în calcul introducerea unui impozit pentru cei cu venituri care depăşesc salariul preşedintelui României.

Premierul a dat asigurări că ”nu se discută despre impozit progresiv”.

Despre discuţiile privind introducerea unui impozit între 15 şi 20%, premierul a spus: ”Este vorba de un impozit care în acest moment a fost cât se poate de bine clarificate în ceea ce priveşte depăşirea salariilor la stat peste cel al preşedintelui. În acest moment, aşa cum am discutat, doar la stat. (..) Procentul de 16% fost discutat pentru că acesta funcţionează şi impozitul pe legea finanţelor”. Întrebat despre riscul ca o astfel de măsură să fie neconstituţională, şeful Executivului a precizat că ”orice măsură pe care o vor lua trebuie să aibă şi susţinere juridică”.

”Motiv pentru care, cei care vin şi propun un astfel de demers trebuie să vină cu toate elementele”, a spus el.

”Nu este absolut nimic bătut în cuie”, a mai spus premierul, adăugând că urmează să vadă care sunt datele şi în funcţie de acestea să se ia decizia.