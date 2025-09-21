Augustin Zegrean e ferm convins. De ce proiectul privind pensiile magistraților va pica la CCR: „Asta spune Constituția!”

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, este ferm convins că proiectul privind amputarea pensiilor speciale și ridicarea vârstei de pensionare a magistraților va pica.

Guvernul Bolojan va primi o lovitură din partea magistraților, este de părere Zegrean, care și-a argumentat punctul de vedere.

„Constituția României spune că deciziile Curții sunt în general obligatorii de la publicarea lor în Monitorul Oficial. Deci sunt obligatorii și pentru judecătorii Curții.

În privința pensiilor magistraților mai sunt 3 decizii, minimum, din urmă, prin care se încerca același lucru, dar au picat (...) O lege neconstituțională nu poate fi readusă într-un alt proiect de lege, într-un alt act normativ.

Se poate umbla, dar cu tact. În ultimii 5 ani, de 3 ori s-a schimbat statutul judecătorilor. E greu să meargă la serviciu acei judecători cu frica de faptul că se taie pensiile sau salariile. Trebuie să se termine această poveste”, a explicat Zegrean, pentru Digi24, duminică, 21 septembrie.

Controversatul proiect a fost adoptat fără consultări cu cei vizați și fără un plan concret, este de părere Zegrean.

„Nici nu s-a discutat cu ei - cu magistrații. În România, cele 3 funcții ale statului sunt exercitate de Parlament, Guvern și de instanțele de judecată. Cele 3 puteri sunt egale, nu există una mai puternică decât alta. Normal ar fi fost ca instituțiile să colaboreze în mod loial. Cel care a propus această lege să discute cu cei cărora li se adresează...

În Franța durează 2-3 ani până când se adoptă o lege, se fac studii de impact, iar parlamentarii urmăresc efectele. Nu poți modifica statutul unei profesii o dată la câțiva ani. Nu se poate face așa ceva!”, a mai avertizat fostul judecător, pentru sursa citată.

Zi decisivă pentru magistrații din România

Miercuri, 24 septembrie, Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să dezbată legea pensiilor magistraților, parte a celui de-al doilea pachet de măsuri adoptat de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Decizia judecătorilor constituționali este așteptată cu interes, întrucât ar putea influența direct stabilitatea politică și funcționarea Executivului.

Legea supusă miercuri controlului de constituționalitate vizează reforma pensiilor magistraților, prin introducerea unor criterii mai stricte de pensionare, vârsta de 65 de ani sau 35 de ani de muncă, măsură menită să reducă cheltuielile bugetare și să răspundă criticilor legate de pensiile speciale.

