Augustin Zegrean e ferm convins. De ce proiectul privind pensiile magistraților va pica la CCR: „Asta spune Constituția!”

Autor: Dan Stan
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 16:35
265 citiri
Augustin Zegrean e ferm convins. De ce proiectul privind pensiile magistraților va pica la CCR: „Asta spune Constituția!”
Augustin Zegrean, fostul preşedinte al Curţii Constituţionale FOTO Guvernul României

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, este ferm convins că proiectul privind amputarea pensiilor speciale și ridicarea vârstei de pensionare a magistraților va pica.

Guvernul Bolojan va primi o lovitură din partea magistraților, este de părere Zegrean, care și-a argumentat punctul de vedere.

„Constituția României spune că deciziile Curții sunt în general obligatorii de la publicarea lor în Monitorul Oficial. Deci sunt obligatorii și pentru judecătorii Curții.

În privința pensiilor magistraților mai sunt 3 decizii, minimum, din urmă, prin care se încerca același lucru, dar au picat (...) O lege neconstituțională nu poate fi readusă într-un alt proiect de lege, într-un alt act normativ.

Se poate umbla, dar cu tact. În ultimii 5 ani, de 3 ori s-a schimbat statutul judecătorilor. E greu să meargă la serviciu acei judecători cu frica de faptul că se taie pensiile sau salariile. Trebuie să se termine această poveste”, a explicat Zegrean, pentru Digi24, duminică, 21 septembrie.

Controversatul proiect a fost adoptat fără consultări cu cei vizați și fără un plan concret, este de părere Zegrean.

„Nici nu s-a discutat cu ei - cu magistrații. În România, cele 3 funcții ale statului sunt exercitate de Parlament, Guvern și de instanțele de judecată. Cele 3 puteri sunt egale, nu există una mai puternică decât alta. Normal ar fi fost ca instituțiile să colaboreze în mod loial. Cel care a propus această lege să discute cu cei cărora li se adresează...

În Franța durează 2-3 ani până când se adoptă o lege, se fac studii de impact, iar parlamentarii urmăresc efectele. Nu poți modifica statutul unei profesii o dată la câțiva ani. Nu se poate face așa ceva!”, a mai avertizat fostul judecător, pentru sursa citată.

Zi decisivă pentru magistrații din România

Miercuri, 24 septembrie, Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să dezbată legea pensiilor magistraților, parte a celui de-al doilea pachet de măsuri adoptat de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Decizia judecătorilor constituționali este așteptată cu interes, întrucât ar putea influența direct stabilitatea politică și funcționarea Executivului.

Legea supusă miercuri controlului de constituționalitate vizează reforma pensiilor magistraților, prin introducerea unor criterii mai stricte de pensionare, vârsta de 65 de ani sau 35 de ani de muncă, măsură menită să reducă cheltuielile bugetare și să răspundă criticilor legate de pensiile speciale.

Magistrații primesc doar 7% din pensiile speciale, avertizează fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui - VEZI AICI.

Procurorul general al României, despre reforma pensiilor magistraților: "Așteptăm decizia Curții Constituționale"
Procurorul general al României, despre reforma pensiilor magistraților: "Așteptăm decizia Curții Constituționale"
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat, la data de 16 septembrie 2025, că în privința legii privind modificarea sistemului de pensii pentru magistrați, "așteptăm decizia...
24 septembrie, ziua Z pentru Ilie Bolojan. „Asistăm la un joc al nervilor. PSD pune cărămizile pentru a da jos guvernul”
24 septembrie, ziua Z pentru Ilie Bolojan. „Asistăm la un joc al nervilor. PSD pune cărămizile pentru a da jos guvernul”
Au trecut 90 de zile de când Cabinetul Bolojan a preluat guvernarea României, iar tensiunile politice cresc pe zi ce trece. Deși, teoretic, actualul premier ar trebui să rămână în funcție...
#Augustin Zegrean, #pensii speciale, #CCR , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au "explodat" la adresa CFR-ului, dupa decesul lui Ciprian Scrobota: "Josnic!"
Digi24.ro
VIDEO Momentul emotionant in care un nepalez se intoarce acasa, dupa patru ani de munca in Romania. "Stim si noi cum e sa fii departe"
Adevarul.ro
Avertismentul unui fost ministru moldovean: "Rusia va face din Moldova o baza militara". Ce spune despre George Simion si AUR

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum va fi vremea la final de septembrie. Zonele în care sunt așteptate ploi
  2. Augustin Zegrean e ferm convins. De ce proiectul privind pensiile magistraților va pica la CCR: „Asta spune Constituția!”
  3. Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut statul Palestina. Fosta putere colonială aruncă mănușa lui Netanyahu. „O soluție cu două state”
  4. Cât a plătit Bruxelles-ul lui Viktor Orban în schimbul votului pentru noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei?
  5. Ucraina prezintă un nou tip de dronă navală, cu potențial de a amenința Podul Crimeei
  6. Înjunghiat de interlopi. Panică în familia manelistului Tzancă Uraganu
  7. Cutremur la nivel înalt în Rusia. Generalul care trebuia să cucerească Kievul a fost dat afară din armată. Fusese țintă a furiei lui Kadîrov
  8. Buletinele electronice, pe muchie de cuțit. România riscă să piardă sute de milioane de euro din PNRR
  9. Cine va susține discursuri la înmormântarea lui Charlie Kirk. S-a aflat lista. Reguli stricte stabilite de organizatori
  10. Un nepalez care a muncit patru ani în România și-a surprins familia din Nepal. Momentul emoționant a devenit viral pe TikTok