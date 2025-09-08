„Aurul digital”, noua metodă de tranzacționare pe piața investițiilor. Ce este și cum schimbă regulile jocului pe piețele financiare

Londra, centrul unei piețe a aurului de aproape 930 de miliarde de dolari, ar putea intra într-o nouă eră odată cu planurile Consiliului Mondial al Aurului de a lansa tokenuri digitale garantate cu lingouri fizice. Inițiativa promite să transforme modul de tranzacționare a metalului prețios, dar ridică și îndoieli în rândul investitorilor tradiționali.

Miercuri, WGC – organizația care reprezintă industria aurului – a lansat o propunere pentru introducerea ”Pooled Gold Interest” (PGI), tokenuri digitale garantate cu lingouri de aur fizic păstrate în Londra. Acestea ar permite tranzacționarea fracțiunilor din lingouri de 400 de uncii și utilizarea lor ca garanții financiare.

”Aceasta este o modalitate prin care investitorii pot deține o reprezentare digitală a aurului, cu drepturi legale clare și încrederea că aurul se află efectiv în seifuri”, a declarat Mike Oswin, șeful global pentru structură de piață și inovație la WGC, pentru CNBC. Noua formă digitală ar urma să creeze ”un al treilea pilon” al tranzacțiilor cu aur, alături de sistemele deja existente – aurul alocat (deținerea unor lingouri sau monede specifice) și aurul nealocat (cel mai răspândit, unde investitorii au doar o creanță asupra unei cantități de aur).

Avantajul PGI ar fi mobilitatea ridicată, aurul putând fi folosit ca garanție la fel de simplu ca obligațiunile sau numerarul.

Deși scopul inițial este utilizarea ca garanție financiară, PGI ar putea deschide accesul către alte forme de tranzacționare. WGC nu exclude ca, în viitor, aceste tokenuri să fie folosite chiar și pentru decontarea contractelor futures.

Avertisment din partea specialiștilor

În prezent, piața ”Loco London” – aur păstrat în seifurile din capitala britanică – deține aproape 8.800 de tone de aur, cu o valoare de peste 927 miliarde de dolari.

Totuși, unii analiști rămân sceptici. Russ Mould, director de investiții la AJ Bell, avertizează că pasionații de aur ar putea respinge ideea, preferând aurul fizic, care își păstrează atractivitatea tocmai prin natura sa tangibilă și lipsa de complexitate financiară.

”Aurul este văzut ca o protecție împotriva instabilității și a pierderii de încredere. Orice formă de digitalizare riscă să introducă exact elementele de care investitorii caută să se ferească”, a subliniat el.

