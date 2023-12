Liderul AUR ia în calcul alianțe politice ”cu toată lumea” pentru alegerile din 2024: ”Refuzăm PSD - PNL, această monstruoasă coaliţie”

Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat, vineri seară, că partidul său ia în calcul, după alegerile parlamentare de anul viitor, alianţe politice "cu toată lumea", în afară de PSD, care se dovedeşte a fi "nereformabil".

"Noi luăm în calcul în primul rând câştigarea alegerilor doar cu românii. În rest, dacă aritmetica parlamentară nu ne va permite obţinerea a 50% plus unu din voturi, discutăm cu toată lumea, în afară de actuala conducere a PSD (...) PSD-ul este un partid care se dovedeşte a fi nereformabil şi nu mă interesează PSD-ul ca partid, ci mă interesează soarta României. Iar în momentul în care noi venim ca prim proiect de guvernare cu reducerea a două treimi din primari şi din viceprimari şi din consilii locale şi din consilii judeţene, PSD-ul va fi prima forţă care se va opune prin armata de baroni locali pe care o are, prin armata de oameni care iau şpagă cu portbagajul - am văzut Vaslui, Botoşani şi alte cazuri", a precizat Simion, prezent în studioul Digi 24.

El a adăugat că Ludovic Orban este un politician nefrecventabil, cum sunt şi PSD-PNL, însă mulţi oameni din Forţa Dreptei şi din USR sunt parteneri de dialog pentru AUR.

"Noi o să facem alianţă doar cu românii, refuzăm PSD - PNL, această monstruoasă coaliţie. Domnul Orban, ca vechi politician, nu este frecventabil pentru noi. Dar mulţi oameni din Forţa Dreptei, ca de altfel mulţi oameni membri în USR sunt parteneri de dialog pentru noi", a spus Simion.

Întrebat dacă se gândeşte să candideze pentru funcţia de preşedinte al României, Simion a transmis că nu exclude nicio variantă, însă a adăugat că i s-ar potrivi "mai degrabă" un post executiv.

"Eu îmi construiesc campania electorală de când am intrat în 2019 în politică. Nu exclud nicio variantă. Cred că mi s-ar potrivi, în momentul în care AUR ar reuşi să câştige locul I în preferinţele românilor, mai degrabă un post executiv, dar în viaţă nu e bine să excluzi nimic", a concluzionat liderul AUR.

