Un bărbat a fost prins cu peste un kilogram de aur ascuns în talpa de la șlapi. Detaliul care l-a dat de gol VIDEO

Un turist a fost reținut de către oficialii vamali după ce a fost prins încercând să introducă ilegal 1,2 kilograme de aur de 24 de carate. Aurul era ascuns în talpa papucilor, conform NDTV.

Evenimentul s-a produs pe aeroportul indian din Bengaluru, pe 12 martie. Bărbatul a atras suspiciunile autorităților după ce a declarat că a venit în India pentru un tratament medical, fără să poată însă prezenta vreun document care să ateste că suferă de vreo boală ori că are o programare.

„Pasagerii care au ajuns la Bengaluru din Bangkok cu un zbor IndiGo Airways au fost opriți pentru verificare. Unul dintre ei a ridicat suspiciuni și a fost verificat suplimentar. În talpa șlapilor au fost descoperite patru piese de aur”, a declarat un purtător al Poliției de frontieră.

Bărbatul a fost reținut, iar aurul, care valorează aproximativ 7 milioane de rupii indiene (80.000 de euro), a fost confiscat.

#WATCH | Gold weighing 1.2 kg worth Rs 69.40 lakh seized from a slipper of a passenger who arrived from Bangkok in Bengaluru by IndiGo flight: Customs pic.twitter.com/4dBwb5Dhpv