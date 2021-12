Cum arată AUR după un an în Parlament. Formațiune frecventabilă în jocul politic, cu priză la anti-vacciniști și visteria plină VIDEO

Surpriza alegerilor parlamentare din 2020, AUR, s-a făcut remarcat în primul an în Parlament cu toate că la început mulți analiști nu-i dădeau prea multe șanse. Formațiunea condusă de George Simion și Claudiu Târziu a ajuns să fie recunoscută pentru mesajele antivacciniste, inițiative populiste și mai mult, a devenit frecventabilă pentru celelalte partide

După ce în campania electorală a promis că va limita numărul de mandate ale aleșilor, că va depolitiza administrația publică sau că va reforma „din temelii” clasa politică, în primul an din Parlament AUR este partidul cu cele mai puține proiecte legislative comparat cu celelalte formațiuni. În prima sesiune partidul a avut 16 inițiative, care au crescut apoi la 46 la finalul lunii decembrie. În medie, AUR a avut 6 proiecte legislative pe lună, în timp ce promisiunile din timpul campaniei electorale s-au risipit.

Dezinformare și mesaje împotriva măsurilor anti-COVID

Încă de la începutul sesiunii parlamentare și odată cu debutul pandemiei de COVID-19, AUR a devenit asociat cu un partid antivaccinist, poziționat împotriva restricțiilor impuse de către autorități pentru a opri răspândirea virusului. De altfel, formațiunea a și inițiat la un moment dat un proiect de lege prin care starea de alertă nu poate să țină mai mult de 90 de zile.

Pe tot parcursul anului 2020, AUR a organizat numeroase marșuri sau proteste în mai multe orașe ale țării, împotriva „dictaturii medicale”, a certificatului verde, sau a restricțiilor impuse de către autorități. Cu toate că în spațiul public nu se declară drept un partid anti-vaccinist, la manifestările AUR și-au făcut adesea apariția grupuri numeroase de persoane care se poziționează împotriva vaccinării.

La sfârșitul lunii septembrie, perioadă în care România bătea recorduri absolute în privința numărului zilnic de infectări și de decese cauzate de COVID-19, AUR anunța un nou protest masiv împotriva măsurilor anti-COVID. Ba mai mult, formațiunea publica atunci, pe pagina de Facebook, un clip în care apar mai mulți deputați și senatori ai AUR care le cer românilor să iasă în stradă „împotriva dictaturii sanitare”. Printre aceștia s-a aflat și Sorin Lavric, care a catalogat pandemia drept o „cacealma”.

Protestele AUR au devenit apoi din ce în ce mai frecvente, culminând cu manifestarea de marți, 21 decembrie, din fața Parlamentului, unde câteva mii de protestatari au forțat intrarea în curtea Casei Poporului, au vandalizat mai multe mașini, printre care și un autovehicul al Ambasadei SUA și au fost la un pas de a intra în Senat. În primă fază, liderul protestului a fost George Simion (copreședintele AUR), iar pe parcursul marșului inițiativa a fost preluată de Diana Șoșoacă. Liderii AUR le-au transmis anterior manifestanților că azi s-ar vota adoptarea Certificatului Verde, cu toate că această inițiativă nici nu era pe ordinea de zi.

Dezinformarea din partea conducerii AUR a continuat, co-președintele formațiunii Claudiu Târziu lăudându-se că partidul, alături de manifestanți au reușit să blocheze adoptarea proiectului de lege în Parlament. De cealaltă parte, George Simion a transmis felicitări pentru „un nou protest lipsit de incidente”.

Partid devenit frecventabil

Tot marți, liderul USR Dacian Cioloș a transmis un atac grav la adresa lui George Simion, pe care îl cataloghează drept „un pericol pentru România” și „populist iresponsabil”. Cu toate astea, în urmă cu doar câteva luni, USR depunea în Parlament o moțiune de cenzură cu ajutorul AUR.

Astfel, din partid hulit de către aproape toate partidele, alianța de moment cu USR a dat semnalul că AUR a ajuns o formațiune frecventabilă, în ciuda apelurilor din partea societății civile care cerea clasei politice să-l izoleze. „Efectul pervers al acestei alianțe între USR PLUS și AUR este că AUR a devenit frecventabil și legitimat. Eu pot să înțeleg mișcarea USR PLUS, dar e periculos. George Simion are simțul cel mai politic dintre toți liderii AUR. Ar fi putut să spună că nu colaborăm cu USR PLUS, dar nu a făcut-o”, explica la vremea respectivă analistul politic Cristian Pîrvulescu pentru Ziare.com.

Totodată, în noua sesiune parlamentară din 2022, USR va avea nevoie iar de AUR pentru a depune o moțiune de cenzură împotriva coaliției PNL - PSD - UDMR aflată la putere, întrucât cele două partide pot aduna împreună numărul de semnături necesare pentru un astfel de demers.

AUR, cel mai bogat partid

Încă de la începutul anului, formațiunea condusă de către George Simion și Claudiu Târziu nu a cheltuit aproape niciun ban din subvenția primită de la stat. Potrivit datelor transmise de Autoritatea Electorală Permanentă, AUR a adunat peste 18 milioane de lei (n.red.:3,6 milioane de euro) din subvenția de la stat. Până în 2024, formațiunea ar putea aduna în total peste 72 de milioane de lei (aprox. 15 milioane de euro), bani pe care i-ar putea folosi pentru campaniile electorale.

Înainte să intre în Parlament, AUR afirma mai întâi că va refuza subvenția pentru partide, după care, că va construi spitale din suma respectivă. Legea însă nu le permite să facă asta, iar subvenția de la AEP intră în conturile partidului oricum. În prima sesiune legislativă AUR a dorit să depună un proiect de lege pentru eliminarea subvențiilor pentru partide, dar acesta a fost îngropat în comisiile parlamentare de către celelalte formațiuni.

