Cum vrea AUR să facă „Europe Great Again”. „Comisia Europeană urmăreşte să transforme uciderea de copii nenăscuţi într-un drept fundamental european”

Preşedintele AUR, George Simion, a propus, la Conferinţei Internaţionale „Make Europe Great Again” care a avut loc, sâmbătă, 27 aprilie, la Palatul Parlamentului, ca toate partidele conservatoare şi suveraniste din cele 27 de ţări ale Uniunii Europene să semneze o declaraţie comună prin care să îşi asume că nu o vor vota pe Ursula von der Leyen pentru un nou mandat la şefia Comisiei Europene.

„Aş propune, la sfârşitul acestei conferinţe, ca toate partidele din toate cele 27 de ţări din Europa să semneze o declaraţie de a nu o vota pe doamna Ursula von der Leyen ca următoarea şefă a Comisiei Europene. Ar trebui să ne asumăm cu toţii acest lucru. (…) Avem lideri la nivel european care ne pot uni. Îl avem pe domnul Matteo Salvini, pe care l-am vizitat în ultima săptămână la Roma, o avem pe doamna Meloni, îl avem pe domnul Kaczyński. Prefer să-i urmez şi să am încredere în ei, ca aliaţi ai naţiunii mele, decât să am încredere în corupta Ursula van der Layer şi în reţeaua ei mincinoasă”, a afirmat George Simion, potrivit comunicatului de presă al AUR.

EL a subliniat, în discursului său că naţiunile Europei, dar şi Statele Unite ale Americii, pot fi iarăşi ce au fost cândva, îşi pot recăpăta măreţia. Acesta a precizat că nu este prea târziu, nu dacă acţionăm acum. „Încă mai putem întoarce lucrurile. Dar trebuie să rămânem uniţi”, a mai afirmat acesta.

„Încă putem readuce lucrurile la normal, dar trebuie să începem prin a fi sinceri. Sinceri despre criza locuinţelor, despre migraţia necontrolată, despre scăderea natalităţii, despre pandemie şi război. Toate aceste probleme majore despre care am fost atenţionaţi în ultimii câţiva ani. Da, oraşele noastre se transformă încet în ghetouri. Dar putem schimba lucrurile. Da, suntem inundaţi de imigranţi ilegali. Iar asta trebuie să se oprească chiar acum. Da, scăderea natalităţii este o problemă majoră. Şi trebuie să ne gândim la o soluţie. Şi asta cât de repede. M-am gandit si solutia mea este ca am un baietel nou nascut, de doar 3 zile. Tocmai vin de la spital. După ani şi ani în care au fost minţiţi, oamenii vor adevărul, indiferent de cât de dur este acesta. Pentru ca o ţară să prospere, oamenii ei trebuie să fie liberi. Liberi să vorbească, liberi să se închine, liberi să înceapă afaceri. Liberi să gândească. Deci, da! Suntem aici pentru a vorbi despre libertate, prosperitate şi pace. Dar nu putem avea prosperitate şi pace fără libertate”, a conchis Simion.

Preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al AUR Claudiu Târziu a afirmat, sâmbătă la Palatul Parlamentului, la Conferinţa Internaţională „Make Europe Great Again”, că Europa trebuie, pentru a redeveni măreaţă, să renunţe la „cultura morţii” care este tot mai pregnantă în special în emanaţiile ideologice ale Comisiei Europene care urmăreşte „să transforme uciderea de copii nenăscuţi într-un drept fundamental european, drept care prevede constrângeri şi obligaţii pentru medici şi, în general, pentru apărătorii vieţii”. „O cultură a morţii care vrea, de asemenea, să banalizeze sinuciderea asistată”, a adăugat el.

„Vă invit să reflectăm şi să răspundem la întrebarea presupusă de titlul conferinţei noastre Make Europe Great Again. Dacă dorim să facem Europa din nou măreaţă, înseamnă că ea şi-a pierdut din strălucire şi putere. Înseamnă că are probleme. Şi cred că suntem de acord că are necazuri mari, atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la cel al întregului continent. Deci cum ieşim din impas şi cum redăm măreţia Europei? Răspunsul pe scurt este: întorcându-ne la normalitate! Cum anume? Iată doar trei direcţii de acţiune, de extracţie conservatoare, care trebuie urmate urgent pentru a determina o schimbare în bine pentru noi toţi. Prima este că Europa trebuie să revină la o cultură a vieţii. Să renunţe la cultura morţii, care este tot mai pregnantă mai ales prin emanaţiile ideologice ale Comisiei Europene – care urmăreşte, de exemplu, să transforme uciderea de copii nenăscuţi într-un drept fundamental european, drept care prevede constrângeri şi obligaţii pentru medici şi, în general, pentru apărătorii vieţii. O cultură a morţii care vrea, de asemenea, să banalizeze sinuciderea asistată”, a declarat Claudiu Târziu.

El a mai spus că, „în locul acestei culturi a morţii, Europa trebuie să repună pe cel mai înalt piedestal viaţa, cu toate formele ei frumoase de împlinire: constituirea de familii naturale (adică uniunea dintre un bărbat şi o femeie, născuţi bărbat şi femeie, care pot procrea), naşterea de prunci şi buna lor educaţie, grija pentru bătrâni, pentru a avea un apus al existenţei lipsit de durere şi plin de bucurie„.

„Toate acestea sunt manifestări ale dragostei. Viaţa e posibilă numai prin dragoste”, a adăugat Târziu.

„În al doilea rând, Europa trebuie să apere şi să promoveze vechea sa civilizaţie, care s-a fondat pe filosofia greacă, dreptul roman şi credinţa creştină. Această străveche civilizaţie europeană este astăzi în primejdie din pricina fenomenului migraţiei. Politicile europene au încurajat migraţii masive dinspre alte continente spre cel european. Oameni de culturi diferite de cea europeană, cu alte credinţe religioase, tradiţii şi obiceiuri, cu alte mod de viaţă, au luat cu asalt Europa, s-au stabilit aici şi s-au enclavizat, în zonele unde nu sunt majoritari, sau au devenit opresivi acolo unde sunt majoritari. Devenind tot mai numeroşi, ei determină înlocuirea autohtonilor, întîâi cultural şi apoi şi biologic. Astfel, dispare civilizaţia europeană, moare o întreagă lume şi nimic nu ne garantează că lumea nouă va fi mai bună”, a mai precizat preşedintele CNC al AUR.

Acesta a mai precizat că, „în al treilea rând, Europa trebuie să acorde din nou importanţa cuvenită dezideratului pentru care s-a constituit Uniunea Europeană: pace prin prosperitate”.

„Acest deziderat nu poate fi atins cu măsuri eco-marxiste de tipul unora dintre cele conţinute de Pactul Verde European. Dimpotrivă, Green Deal este calea sigură de distrugere a unei bune părţi din economia statelor din UE, dacă nu a întregii economii, şi punerea lor în relaţie de dependenţă faţă de alte economii ale lumii”; a completat Claudiu Târziu.

„Bunăstarea este temelia păcii”, a continuat el.

„Oamenii care trăiesc bine nu nutresc frustrări, nu au motive de revoltă, nu capătă ranchiună, nu vor să-şi facă dreptate singuri, nu declanşează măceluri internaţionale. Sigur, pacea nu e menţinută doar de o situaţie materială bună, dar are ca premisă prosperitatea. Conchid: pentru ca Europa să fie grandioasă din nou, ea trebuie să slujească viaţa, civilizaţia sa şi pacea. De fapt, şi pentru a supravieţui ar trebui să slujească aceleaşi valori. Toate acestea ar însemna ca Uniunea Europeană, din care fac parte cele mai multe state europene, să se detaşeze de ideologia neomarxistă şi de mentalitatea totalitară, care vedem că domină azi la Bruxelles. Toate acestea sînt posibile numai prin acţiunea concentrată şi concertată a conservatorilor, a noastră, a celor care simţim şi trăim aceste juste şi perene valori. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, a concluzionat Târziu.

