"Se tem să explice românilor de ce cresc taxele". AUR, nou atac la Guvernul Bolojan. "România nu poate fi condusă prin angajări de răspundere la foc automat"

Autor: Adrian Zia
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 23:22
123 citiri
"Se tem să explice românilor de ce cresc taxele". AUR, nou atac la Guvernul Bolojan. "România nu poate fi condusă prin angajări de răspundere la foc automat"
AUR, nou atac la Guvernul Bolojan. "Se tem să explice românilor de ce cresc taxele" FOTO Facebook/Alianța pentru Unirea Românilor - AUR

Partidul condus de George Simion a atacat din nou Guvernul Bolojan, la scurt timp după ce acesta și-a asumat în fața Parlamentului al doilea pachet de austeritate.

Într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a formațiunii politice, deputatul Mihai Enache a cerut Guvernului Bolojan să plece pentru că "România nu poate fi condusă prin angajări de răspundere la foc automat".

Enache acuză faptul că, ceea ce face Executivul, "este un abuz fără precedent în istoria României" și că "acești oameni se tem de adevăr, se tem să explice românilor de ce cresc taxele, de ce îngroapă mediul privat".

În final, liderul deputaților AUR anunță că partidul său "va depune moțiuni de cenzură împotriva acestui nou pachet de jaf național".

"Guvernul Bolojan calcă în picioare democrația și transformă Parlamentul într-o simplă anexă. În loc să vină cu proiectele fiscale în fața parlamentarilor aleși de români, să le dezbată și să le supună la vot, așa cum prevede Constituția, Ilie Bolojan alege să își angajeze răspunderea pe cinci pachete fiscale diferite deodată. Este un abuz fără precedent în istoria României, o sfidare la adresa statului de drept și o bătaie de joc la adresa românilor.

Acești oameni nu au nici curaj, nici respect pentru procesul democratic. Se tem de adevăr, se tem să explice românilor de ce cresc taxele, de ce îngroapă mediul privat, de ce pun clasa de mijloc pe butuci, în vreme ce privilegiile și sinecurile rămân pe poziții. Mai nou, guvernarea înseamnă dictat: ordine date de sus, fără consultare, fără transparență, fără rușine.

AUR va depune moțiuni de cenzură împotriva acestui nou pachet de jaf național. Românii nu i-au votat pe Bolojan și Nicușor Dan ca să calce în picioare democrația, să comită abuzuri și să ne afunde și mai mult pe drumul către dictatură. Deja au comis un abuz de nedescris în cazul alegerii lui Călin Georgescu prin anularea alegerilor, acum impun cu arcanul măsuri de austeritate care îngenunchează mediul de afaceri și îi sărăcesc pe români.

Guvernul Bolojan trebuie să plece. România nu poate fi condusă prin angajări de răspundere la foc automat. România are nevoie de democrație, nu de dictatură fiscală", a afirmat pe rețeaua de socializare Mihai Enache.

Anamaria Gavrilă anunță că parlamentarii POT vor vota moțiunile AUR contra guvernului Bolojan. "Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România"
Anamaria Gavrilă anunță că parlamentarii POT vor vota moțiunile AUR contra guvernului Bolojan. "Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România"
Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat luni, 1 septembrie 2025, că senatorii și deputații formațiunii vor analiza și vor semna cele patru moțiuni de cenzură înaintate de...
AUR depune moțiune de cenzură pentru 4 din cele 5 pachete legislative adoptate de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii. Singurul proiect necontestat
AUR depune moțiune de cenzură pentru 4 din cele 5 pachete legislative adoptate de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii. Singurul proiect necontestat
Partidul AUR a anunțat încă de duminică, 31 septembrie, că va depune moțiuni de cenzură împotriva pachetelor legislative adoptate prin asumarea răspunderii de Guvernul Bolojan. Luni,...
#aur, #guvernul bolojan, #Parlamentul Romaniei, #anexa , #AUR
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Putin a gasit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: "Aceasta criza nu a aparut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei"
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: au anulat nunta si s-au despartit, la un an si jumatate de cand se logodisera
ObservatorNews.ro
O familie de romani a ramas fara masina de 35.000 de euro, in Grecia. Hotii au furat-o din curte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Se tem să explice românilor de ce cresc taxele". AUR, nou atac la Guvernul Bolojan. "România nu poate fi condusă prin angajări de răspundere la foc automat"
  2. "Nu pot pune austeritatea doar pe spatele oamenilor". Ministrul Energiei a donat și în august statului 20% din salariul său
  3. E oficial! Nicușor Dan i-a invitat marți la Cotroceni pe liderii partidelor din Coaliție pentru a dezamorsa criza politică. Kelemen Hunor: "Președintele e mediator"
  4. Lia Olguța Vasilescu îi cere lui Bolojan să amâne planurile de austeritate: "Acolo sunt foarte multe greșeli care, dacă nu se corectează, vor anula această reformă"
  5. George Simion, deranjat că nu s-a cântat imnul României de 5 ori în ședința în care Executivul și-a asumat pachetul 2 de măsuri de austeritate
  6. Bolojan e singurul politician de 30 de ani încoace care încearcă să taie hoția încuibată în statul român, atacă CTP. "A încasat insulte și ură cât cuprinde"
  7. Bolojan, hotărât să își dea demisia: "De marți să vă căutați alt premier". Conferință de presă anunțată la Guvern
  8. Cum ajunge un produs să fie impozitat și de trei ori. Guvernul Bolojan "tras de mânecă" de Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România
  9. "Soacra mi s-a părut impertinentă". Marian Vanghelie va ataca în instanță ordinul de protecție cerut de Oana Mizil. "Și eu am fost obraznic"
  10. Anamaria Gavrilă anunță că parlamentarii POT vor vota moțiunile AUR contra guvernului Bolojan. "Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România"

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...