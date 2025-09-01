"Se tem să explice românilor de ce cresc taxele". AUR, nou atac la Guvernul Bolojan. "România nu poate fi condusă prin angajări de răspundere la foc automat"

AUR, nou atac la Guvernul Bolojan. "Se tem să explice românilor de ce cresc taxele" FOTO Facebook/Alianța pentru Unirea Românilor - AUR

Partidul condus de George Simion a atacat din nou Guvernul Bolojan, la scurt timp după ce acesta și-a asumat în fața Parlamentului al doilea pachet de austeritate.

Într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a formațiunii politice, deputatul Mihai Enache a cerut Guvernului Bolojan să plece pentru că "România nu poate fi condusă prin angajări de răspundere la foc automat".

Enache acuză faptul că, ceea ce face Executivul, "este un abuz fără precedent în istoria României" și că "acești oameni se tem de adevăr, se tem să explice românilor de ce cresc taxele, de ce îngroapă mediul privat".

În final, liderul deputaților AUR anunță că partidul său "va depune moțiuni de cenzură împotriva acestui nou pachet de jaf național".

"Guvernul Bolojan calcă în picioare democrația și transformă Parlamentul într-o simplă anexă. În loc să vină cu proiectele fiscale în fața parlamentarilor aleși de români, să le dezbată și să le supună la vot, așa cum prevede Constituția, Ilie Bolojan alege să își angajeze răspunderea pe cinci pachete fiscale diferite deodată. Este un abuz fără precedent în istoria României, o sfidare la adresa statului de drept și o bătaie de joc la adresa românilor.

Acești oameni nu au nici curaj, nici respect pentru procesul democratic. Se tem de adevăr, se tem să explice românilor de ce cresc taxele, de ce îngroapă mediul privat, de ce pun clasa de mijloc pe butuci, în vreme ce privilegiile și sinecurile rămân pe poziții. Mai nou, guvernarea înseamnă dictat: ordine date de sus, fără consultare, fără transparență, fără rușine.

AUR va depune moțiuni de cenzură împotriva acestui nou pachet de jaf național. Românii nu i-au votat pe Bolojan și Nicușor Dan ca să calce în picioare democrația, să comită abuzuri și să ne afunde și mai mult pe drumul către dictatură. Deja au comis un abuz de nedescris în cazul alegerii lui Călin Georgescu prin anularea alegerilor, acum impun cu arcanul măsuri de austeritate care îngenunchează mediul de afaceri și îi sărăcesc pe români.

Guvernul Bolojan trebuie să plece. România nu poate fi condusă prin angajări de răspundere la foc automat. România are nevoie de democrație, nu de dictatură fiscală", a afirmat pe rețeaua de socializare Mihai Enache.

