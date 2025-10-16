Un deputat cere blocare fondurilor pentru AUR, de către Autoritatea Electorală Permanentă. Acuzații de propagandă mascată și manipularea opiniei publice

Autor: Daniel Groza
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 13:59
AUR este acuzat că a manipulat opinia publică FOTO Facebook/AUR

Deputatul liberal Alexandru Muraru acuză AUR de folosirea ilegală a resurselor și de exploatarea tinerilor în campania electorală, printr-un așa-zis program de „internship” care ar fi mascat activități politice interzise. Liderul PNL Iași a sesizat Autoritatea Electorală Permanentă și cere blocarea rambursării cheltuielilor electorale ale formațiunii conduse de George Simion, invocând posibile fraude, propagandă mascată și finanțări netransparente în mediul online.

Sesizarea, transmisă joi instituţiei, solicită oprirea rambursării cheltuielilor electorale ale AUR şi declanşarea unei anchete complete, în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. Potrivit lui Alexandru Muraru, investigaţiile publice, completate de informaţiile prezentate în sesizare, conturează un tablou alarmant al unei campanii bazate pe muncă neplătită, propagandă mascată şi dezinformare finanţată din surse neclare.

”Programul de „internship” promovat de AUR, în fapt o formă de exploatare politică a tinerilor, ar fi fost folosit pentru activităţi electorale ilegale, inclusiv pentru operarea unui call center şi producerea de conţinut politic, acţiuni interzise şi nedeclarate conform legii. Mai mult, campania online a AUR, desfăşurată pe platforme precum TikTok şi Facebook, a implicat cheltuieli de propagandă electorală neraportate, printr-o reţea informală de conturi false, pagini anonime şi „site-uri fantomă”, spune deputatul PNL.

Mecanisme pentru manipulare opiniei publice

Deputatul PNL mai declară că ”aceste mecanisme au fost folosite pentru a manipula opinia publică şi a induce în eroare alegătorii în timpul campaniei electorale, inclusiv prin campanii de dezinformare despre alţi candidaţi”.

„România nu mai poate tolera o formaţiune care îşi clădeşte capitalul electoral pe minciună, fanatism şi încălcarea legii. AUR nu este un partid antisistem, este un partid antistat. Când transformi tinerii în instrumente de propagandă, când foloseşti resurse publice în scop electoral şi când manipulezi opinia publică prin campanii de dezinformare finanţate netransparent, nu eşti un actor democratic – eşti un pericol pentru democraţie. Solicit Autorităţii Electorale Permanente să acţioneze cu toată fermitatea şi să oprească rambursarea oricărei sume provenite din cheltuieli ilegale. Legea trebuie să fie aceeaşi pentru toţi – şi pentru cei care ţipă cel mai tare despre patriotism”, a declarat Alexandru Muraru, deputat şi preşedinte PNL Iaşi.

Muraru mai spune că, într-un moment în care încrederea în instituţiile democratice este pusă la încercare de valuri succesive de populism, manipulare şi cinism politic, acţiunea AEP este crucială iar ea trebuie să dovedească faptul că nimeni nu este mai presus de lege, indiferent de discursul pe care îl afişează.

”România are nevoie de politică bazată pe adevăr, nu pe ură, pe transparenţă, nu pe fraudă, pe muncă cinstită, nu pe exploatare. AUR a depăşit linia roşie dintre competiţia democratică şi manipularea toxică. Este timpul ca instituţiile statului să sancţioneze ferm aceste derapaje”, menţionează Muraru.

