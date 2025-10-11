Oamenii de știință au descoperit aur în acele de brazi în țara europeană care este cel mai mare producător al metalului prețios. „Pot influența acumularea aurului în copaci”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 18:30
413 citiri
Brazi FOTO Pixabay

Oamenii de știință descoperă nanoparticule de aur ascunse în acele de molizi din Finlanda. Ele ar putea indica existenta unor depozite mari de aur sub suprafață.

Un studiu publicat în revista Environmental Microbiome raportează că molidul norvegian (Picea abies) concentrează nanoparticule de aur cu ajutorul bacteriilor care le populează, potrivit livescience.com

„Rezultatele noastre sugerează că bacteriile și alte microorganisme care trăiesc în interiorul plantelor pot influența acumularea aurului în copaci”, a declarat Kaisa Lehosmaa, ecolog la Universitatea Oulu din Finlanda și autor principal al studiului.

Aceste bacterii rezidente sunt cunoscute sub numele de endofiți — microorganisme simbiotice care facilitează producția de hormoni și absorbția nutrienților, printre alte funcții. În brazi, aceste bacterii separă particule solubile de aur, pe care copacii le preiau prin apă, prin rădăcini.

Procesul este o formă de biomineralizare, prin care organismele vii controlează formarea mineralelor în țesuturile lor printr-un mecanism biologic precis. În acest caz, endofiții probabil că au concentrat particulele pentru a le reduce toxicitatea.

Descoperirea aurului

Pentru studiu, cercetătorii au investigat brazi din apropierea minei Kittilä din nordul Finlandei — cel mai mare producător de aur din Europa. Aceștia au analizat 138 de probe de ace prelevate de la 23 de brazi. Acele a patru dintre copaci conțineau nanoparticule de aur.

Nanoparticulele erau înconjurate de biofilme create de bacterii din genurile P3OB-42, Cutibacterium și Corynebacterium. Aceste biofilme sunt compuse din polisacharide (zahăruri complexe) și proteine, secretate de bacterii, care le permit să persiste în țesuturile plantei.

