AUR ar câștiga detașat alegerile parlamentare, dacă acestea s-ar organiza în această perioadă, la distanță mare de următorul partid clasat SONDAJ

AUR rămâne lider detașat în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, cu aproximativ 41% susținere, în timp ce PSD înregistrează o ușoară creștere, PNL scade ușor, iar USR rămâne constant. Datele din cel mai nou sondaj INSCOP Research indică o polarizare puternică între partidele coaliției și cele ale opoziției, cu jumătate dintre alegători susținând fiecare tabără.

„Prima măsurătoare sociologică din cadrul Barometrului INSCOP-Informat.ro, realizată după încheierea vacanței, arată consolidarea intenției de vot pentru AUR în jurul pragului de 40%. Se observă o ușoară creștere a intenției de vot pentru PSD, o ușoară scădere în cazul PNL și stagnare în cazul USR. Susținerea electorală cumulată pentru cele 4 partide ale coaliției guvernamentale (PSD, PNL, USR, UDMR) de aproape 50% este cu doar 3 procente mai mare decât susținerea electorală pentru partidele parlamentare din opoziție (AUR, POT și SOS) de aproximativ 47%. Chiar dacă susținerea electorală pentru partidele coaliției nu se prăbușește, datele sugerează sedimentarea unei polarizări puternice, cu jumătate din totalul alegătorilor care susțin partidele puterii și jumătate care susțin partidele opoziției.”, spune Remus Ștefureac – director INSCOP Research.

Ads

Intenție vot alegeri parlamentare

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 11% dintre români au ales 1, 1.1% au ales 2, 0.4% au ales 3, 0.3% au ales 4, 5% au ales 5, 1% au ales 6, 2% au ales 7. 4% indică 8, 3% 9 și 71% indică 10. 1.2% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur la vot (78.7% din total eșantion)

- 40.8% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025),

- 17.9% cu PSD (față de 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025),

- 15.2% cu PNL (față de 17.3% în iunie 2025),

Ads

- 12.8% cu USR (față de 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025).

- pentru POT ar vota 3.3% dintre alegători (față de 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025),

- pentru UDMR - 4% (față de 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025),

- pentru SOS România – 2.8% (față de 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025),

- pentru SENS - 2.1% (față de 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025).

- 0.6% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025), iar 0.6% pentru alt partid (față de 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).

Ads