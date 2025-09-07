AUR va ataca la CCR cele patru legi pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, imediat după voturile asupra moțiunilor de cenzură

Partidul AUR se pregătește să conteste la Curtea Constituțională a României (CCR) cele patru proiecte de lege asupra cărora premierul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament.

Această intenție a fost dezvăluită, pentru HotNews, de surse din partidul AUR, chiar în timp ce Parlamentul României discută și votează cele patru moțiuni de cenzură inițiate de AUR împotriva guvernului Bolojan. La momentul în care sursele din AUR anunțau că partidul lor pregătește sesizarea CCR, Parlamentul respinsese deja trei dintre cele patru moțiuni de cenzură.

Odată respinse cele patru moțiuni de cenzură - lucru care se va întâmpla, aproape cu certitudine, duminică seară - AUR are la dispoziție două zile, începând chiar de duminică, să depună sesizările la CCR.

AUR va depune sesizări la CCR pentru toate cele patru proiecte de lege:

- cea privitoare la măsurile din sănătate;

- cea privind guvernanța corporativă;

- cea privind reforma din ASF, ANCOM și ANRE;

- cea privind măsurile fiscale.

Inițiativa AUR de a sesiza CCR intervine în contextul în care și proiectul privind pensiile magistraților (pe care AUR nu-l contestă) se află deja pe masa judecătorilor CCR, după ce sesizarea a fost făcută de ICCJ.

Sesizarea asupra proiectului de lege privind modificarea pensiilor magistraților va fi dezbătută la CCR într-o ședință programată la 24 septembrie 2025.

