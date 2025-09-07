AUR va ataca la CCR cele patru legi pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, imediat după voturile asupra moțiunilor de cenzură

Autor: Mihai Diac
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 20:01
73 citiri
AUR va ataca la CCR cele patru legi pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, imediat după voturile asupra moțiunilor de cenzură
CCR - FOTO ccr.ro

Partidul AUR se pregătește să conteste la Curtea Constituțională a României (CCR) cele patru proiecte de lege asupra cărora premierul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament.

Această intenție a fost dezvăluită, pentru HotNews, de surse din partidul AUR, chiar în timp ce Parlamentul României discută și votează cele patru moțiuni de cenzură inițiate de AUR împotriva guvernului Bolojan. La momentul în care sursele din AUR anunțau că partidul lor pregătește sesizarea CCR, Parlamentul respinsese deja trei dintre cele patru moțiuni de cenzură.

Odată respinse cele patru moțiuni de cenzură - lucru care se va întâmpla, aproape cu certitudine, duminică seară - AUR are la dispoziție două zile, începând chiar de duminică, să depună sesizările la CCR.

AUR va depune sesizări la CCR pentru toate cele patru proiecte de lege:

- cea privitoare la măsurile din sănătate;

- cea privind guvernanța corporativă;

- cea privind reforma din ASF, ANCOM și ANRE;

- cea privind măsurile fiscale.

Inițiativa AUR de a sesiza CCR intervine în contextul în care și proiectul privind pensiile magistraților (pe care AUR nu-l contestă) se află deja pe masa judecătorilor CCR, după ce sesizarea a fost făcută de ICCJ.

Sesizarea asupra proiectului de lege privind modificarea pensiilor magistraților va fi dezbătută la CCR într-o ședință programată la 24 septembrie 2025.

CCR a anunțat când verifică legea prin care sunt modificate condițiile de pensionare pentru magistrați. ÎCCJ a făcut sesizare
CCR a anunțat când verifică legea prin care sunt modificate condițiile de pensionare pentru magistrați. ÎCCJ a făcut sesizare
Curtea Constituţională a României va lua în discuţie în 24 septembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de...
AUR a anunțat că a depus cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan VIDEO
AUR a anunțat că a depus cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan VIDEO
Alianța pentru Unirea Românilor a depus miercuri seară, 3 septembrie, în Parlament, patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. "Alianța pentru Unirea...
#aur, #CCR, #proiecte de lege, #asumarea raspunderii, #motiune de cenzura, #masuri de austeritate, #guvernul bolojan , #AUR
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat intr-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
a1.ro
Cazul inedit al celei mai paroase femei din lume. Cum arata acum dupa ce s-a casatorit si si-a indepartat tot parul
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: "Au batut palma cu Zinedine Zidane"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. AUR va ataca la CCR cele patru legi pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, imediat după voturile asupra moțiunilor de cenzură
  2. În timp ce moțiunile pică, Alina Gorghiu explică rostul măsurilor de austeritate: "investiții, locuri de muncă bine plătite și servicii publice care funcționează"
  3. Parlamentul votează moțiunile de cenzură. Primele trei au fost respinse, fără emoții pentru guvernul Bolojan. Se discută ultima moțiune: „Opriţi sărăcirea românilor"
  4. Kelemen Hunor, revoltat la votul moțiunilor. „Am nemulțumiri profunde, dacă nu reușim să reformăm ANAF, mai bine o desființăm”
  5. Reacție tranșantă de la Cotroceni, în ziua votului pe moțiunile de cenzură. „Dacă sunt critic cu Guvernul, atunci nu sprijin reforma”
  6. Sorin Grindeanu, atacat de un coleg din coaliție: "În Parlamentul României nu mai există nimeni care să atace discursul comunist al lui Grindeanu"
  7. Scandalul cvorumului continuă. POT nu a votat una dintre propriile moțiuni în semn de protest. Anterior, Gavrilă îi certa pe cei de la AUR și SOS că „fac cvorum” VIDEO
  8. George Simion, furios la dezbaterile moțiunilor de cenzură: „Sunteți asasini. Sunteți asasinii democrației din România”
  9. Bolojan, către autorii moțiunilor: "Primiți să se revizuiască, dar numai în părțile neesențiale. Nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni de tip Cațavencu!"
  10. Certuri în Coaliție, chiar de la tribuna Parlamentului: „Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind”