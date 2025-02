Claudiu Târziu, despre scindarea AUR și un nou partid finanțat de Gigi Becali: „Este un afront”

În spațiul public au apărut zvonuri referitoare la scindarea AUR generată de susținerea lui Călin Georgescu pentru o nouă candidatură la alegerile prezidențiale. Se vorbește despre un scenariu în care Gigi Becali ar putea susține financiar și politic o nouă formațiune.

Europarlamentarul Claudiu Târziu, președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR, a vorbit pentru Ziare.com despre tensiunile din partid și a spus că ieșirile publice frecvente ale lui Gigi Becali afectează imaginea formațiunii.

„Observ și eu că declarațiile domnului Becali intră tot mai des în contradicție cu cele făcute de către George Simion și de către de mine, de alții lideri ai partidului. Intră în contradicție chiar cu hotărârile conducerii colective a partidului și mă refer aici la hotărârea Consiliului Național de Conducere privind susținea domnului Călin Georgescu în candidatura la președinție. Luată rece și comunicată public.

În sensul ăsta cred ca să vină cineva, persoana până la urmă particulară, care nu vorbește în numele partidului pentru că nu are o calitate în partid, adică nu are o funcție de conducere în partid care să-i permită asta, să spună că totul este o prefăcătorie, este un soi de afront adus atât președintele partidului cât și întregii conduceri. Adică ce, noi suntem farsori, noi una spunem și alta facem? Nu, noi suntem oameni serioși care am luat o decizie și mergem cu ea până la capăt. George Simion a obosit să tot repete că nu va candida și că el îl susține pe Călin Georgescu. Ce trebuie să mai facă pentru a convinge în acest sens?

Nu știu ce gânduri are domnul Becali dacă vrea să facă alt partid sau dacă vrea să-l rupă pe acesta. Nu pot să presupun ce e în mintea domniei sale, dar comportamentul pe care îl are, în opinia mea, nu este unul potrivit pentru a păstra armonia și unitatea în partid. Așa cum îl cunosc eu pe domnul Becali și-l cunosc puțin, cred că domnia sa este animat de cele mai bune intenții și că spune chiar ceea ce gândește, dar nu domnia sa hotărăște asupra destinului acestui partid.

Și fără să-l bănuiesc de manevre contra partidului sau că face jocul adversarilor, observ totuși că ieșirile domniei sale tot mai dese și tot mai virulente ne pun în dificultate și atât creează această impresie de scandal lăuntric în AUR. Nu e niciun scandal. Ne vedem de treabă ca și până acum.

Sunt dezbateri interne, sigur, nu întotdeauna suntem de acord 100% cu o poziție sau cu alta exprimată în cadrul forurilor de conducere, dar odată ce am luat o decizie, ne ținem de ea. Că altfel nu mai avem credibilitate nici în fața membrilor și simpatizanților noștri, nici în fața electoratului care ne-a votat la ultimele alegeri”, a declarat Claudiu Târziu pentru Ziare.com.

Juriul de Onoare al AUR ar putea lua măsuri împotriva lui Gigi Becali

Întrebat dacă s-ar putea lua măsuri împotriva lui Gigi Becali în cadrul partidului, Claudiu Târziu a răspuns: „La noi este libertate de opinie și noi nu sancționăm opinia. Putem sancționa faptele, dacă sunt fapte împotriva unității partidului, împotriva armoniei din partid, da, atunci se pune problema. Deocamdată observ că sunt declarații ale domnului Becali, încă o dată, nu mă îndoiesc că sunt animate de cele mai bune intenții și de opinia fermă a domnului Becali că așa trebuie făcute lucrurile. Dar ele nu se potrivesc cu ceea ce credem noi cei care decidem în cadrul partidului. Asta este tot. Dacă vor escalada aceste declarații, vom vedea. Rămâne de hotărât.

Asta este oricum o situație pe care noi vrem să o evităm. Și care nu este de competența unui om sau altuia din fruntea partidului, ci de competența Jurului de Onoare, care se va simți la un moment dat chemat să cerceteze sau nu anumite acte și declarații”.

