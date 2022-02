George Simion, invitat de Cristian Diaconescu la o ședință a liderilor de filiale din PMP: „Datoria mea este să aduc variante pe masă”

Liderul PMP, Cristian Diaconescu, l-a invitat, joi seară, pe liderul AUR, George Simion, la o şedinţă cu liderii de filiale, iar acesta le-a propus o fuziune sau o alianţă cu AUR. Liderul AUR le-a promis celor de la PMP că o să-i ajute să facă un grup parlamentar.

Potrivit G4Media, George Simion a participat, joi seară, la şedinţa Colegiului Naţional al PMP, la invitaţia lui Cristian Diaconescu.

Simion a propus o fuziune sau o alianţă între cele două formaţiuni politice, promiţând PMP că va avea grup parlamentar.

Potrivit unor surse participante la întâlnire, ar fi vorba de 14 parlamentari de la AUR care ar urma să fie transferaţi la PMP în acest sens.

”Noi va trebui să materializăm ceea ce i-am propus domnului preşedinte încă din ianuarie, adică un pol conservator, cu reprezentare parlamentară pentru ambele partide (...) Colaborarea noastră trebuie să meargă fie într-o viitoare alianţă, fie într-o viitoare fuziune”, a declarat George Simion în cadrul şedinţei.

”Şi eu exclud fuziune, sub preşedinţia mea cât va fi, acest partid nu va dispărea. În ce priveşte cooperările într-o formă sau alta, aici decizia este în mâna dumneavoastră. Eu am un vot, datoria mea de preşedinte este să aduc variante pe masă (...) Am două lucruri să vă spun, AUR negociază numai cu mine şi cu o echipă pe care eu aş desemna-o. Evident într-o echipă, noi ne consultăm. Dacă cineva vrea să testeze altă variantă, vă spun că nu va funcţiona”, a declarat, la rândul său, Cristian Diaconescu.

Oferta preşedintelui PMP către filiale vine în contextul în care 41 de filiale din 49 au votat deja să convoace sâmbătă un Congres, în care Cristian Diaconescu ar urma să fie schimbat din funcţie cu Eugen Tomac.