Dan Tanasă contraatacă. Acuză o acțiune de kompromat împotriva sa. "Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc"

Dan Tanasă, vicepreședintele AUR, a acuzat vineri, 29 august, că este ținta unei acțiuni de compromitere, după ce în spațiul public au apărut acuzații că și-ar fi trimis singur un e-mail de amenințare. Tanasă susține că polițistul-influencer Marian Godină ar fi solicitat informații despre viața sa personală de la președintele asociației de proprietari din blocul în care locuiește.

"Doar un cretin poate pretinde că eu îmi trimit mie singur emailuri de amenințare și doar un idiot poate rostogoli chestiunea asta. Eu am înțeles, avem operațiunea de demonizare a lui Dan Tănasă. Nu este nicio problemă, eu pot să fac față acestor derbedei", a declarat Dan Tănasă pentru Adevărul.

Vicepreședintele AUR susșine că el și membrii familiei sale au fost amenințati, iar emailul său a fost folosit inclusiv pentru accesarea de diferite site-uri pornografice.

"Lucrurile au depășit de mult o linie roșie. În momentul în care un polițist sună președintele unei asociații de proprietari ca să-i ceară să divulge informații legate de intimitatea mea și viața mea personală, în acel moment s-a depășit tot. În momentul acesta avem de-a face cu o operațiune clasică de kompromat împotriva mea și a mișcării suveraniste. Domnul Godină, personal, a luat legătura cu președintele asociației de proprietari din blocul în care eu locuiesc, pentru a solicita informații cu caracter personal. Lucrurile au intrat de mult într-o sferă a penalului", acuză deputatul.

În spațiul public s-a speculat, vineri, 29 august, că Tanasă și-ar fi trimis singur un mesaj de amenințare. Asta după ce a publicat captura unui e-mail pe care pretinde că l-ar fi primit și în care expeditorul, singura adresă neblurată din imagine, apare cu același nume ca al său.

