AUR strânge tot mai mulți susținători. Cât de mare este diferența față de următorul partid, conform celui mai nou sondaj

Ultimul Barometru Informat.ro – INSCOP Research arată o stabilizare a intenției de vot înaintea alegerilor parlamentare. Conform sondajului realizat între 6 și 10 octombrie 2025 pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de persoane, AUR se menține pe primul loc, cu 40% dintre voturi, urmat de PSD cu 17,6%, PNL cu 14,8% și USR cu 11,5%. UDMR ar obține 5,2%, SENS 3,4%, POT 2,6% și SOS România 2%.

Sondajul indică o participare ridicată la vot: 72,7% dintre respondenți spun că „sigur” vor merge la urne.

"Toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziția parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul loc în intenția de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereușind să treacă de 20%. PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR și UDMR. POT și SOS România au scoruri sub pragul de 5%, la un nivel relativ similar cu scorul obținut de SENS", spune Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Ads

Intenție vot alegeri parlamentare

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 13.2% dintre români au ales 1, 0.9% au ales 2, 1.1% au ales 3, 0.6% au ales 4, 2.2% au ales 5, 0.8% au ales 6, 2.2% au ales 7. 2.7% indică 8, 2% 9. 72.7% indică 10. 1.5% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (77.4% din total eșantion)

40% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.8% în septembrie 2025, 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025), 17.6% cu PSD (față de 17.9% în septembrie 2025, 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025), 14.8% cu PNL (față de 15.2% în septembrie 2025, 17.3% în iunie 2025), iar 11.5% cu USR (față de 12.8% în septembrie 2025, 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025). Pentru UDMR ar vota 5.2% dintre alegători, (față de 4% în septembrie 2025, 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025), pentru SENS – 3.4% (față de 2.1% în septembrie 2025, 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025), pentru POT ar vota 2.6% dintre alegători (față de 3.3% în septembrie 2025, 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025), iar pentru SOS Romania – 2% (față de 2.8% în septembrie 2025, 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025).

1.3% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 0.6% în septembrie 2025, 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025), iar 1.6%% pentru alt partid (față de 0.6% în septembrie 2025, 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).

Ads