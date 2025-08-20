AUR cere demisia judecătorilor CCR care au decis anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie. "Este un gest de minimă igienă democratică"

Vicepreședintele AUR, Adrian Axinia, cere demisia Laurei-Iuliana Scântei și a altor judecători CCR care au decis anularea alegerilor prezidențiale din 2024, acuzându-i că au luat o hotărâre politică neconstituțională și nedemocratică. Liderul AUR susține că România a ajuns izolată pe scena internațională din cauza acestei decizii. Declarațiile lui Axinia vin după un interviu acordat de judecătoarea Laura-Iuliana Scântei, pentru Hotnews, care a spus că "Îi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze alegătorilor".

„Iulia Scântei este genul de politruc ajuns la CCR, care a uitat să-și dea jos haina politică. Din tot interviul, înțelegem foarte clar că nu au fost probe ale intervenției așa-zisului actor statal în alegerile din România și că judecătorii au luat o hotărâre politică în orb.

Problema este că, din cauza acestei decizii a Curții Constituționale, România nu a fost primită în programul Visa Waiver, Departamentul de Stat al SUA a consemnat anularea alegerilor ca un recul democratic și o încălcare a drepturilor omului, iar țara noastră a ajuns pe ultimul loc din UE în clasamentul indicelui global al democrației. Având în vedere că Iulia Scântei recunoaște cu seninătate că nu a avut alte dovezi când a luat hotărârea, demisia sa din funcție și a judecătorilor CCR Elena-Simina Tănăsescu, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihaela Ciochină, Dimitrie-Bogdan Licu, trebuie să se producă urgent.

Este un gest de minimă igienă democratică având în vedere că România a devenit paria pe scena politică internațională, inclusiv la Bruxelles discutându-se despre << monstruozitatea >> petrecută în țara noastră”, a declarat liderul europarlamentarilor AUR, Adrian Axinia.

Acesta reamintește faptul că Iulia Scântei a mai acordat un interviu în 8 octombrie 2024 explicându-și opinia separată în cazul interzicerii candidaturii Dianei Șoșoacă. Atunci, „PeNeLista” Scântei susținea că „CCR nu are competența de a analiza comportamentul și opiniile candidaților la prezidențiale”. Totuși, după aceea, Scântei a votat și ea pentru interzicerea candidaturilor lui Călin Georgescu și Dianei Șoșoacă în martie 2025.

„În acest context, este clară nevoia reformării Curții Constituționale a României. Pe de o parte, procesul de selecție nu trebuie să mai fie unul politic, ci el trebuie derulat de instituțiile din Justiție. Pe de altă parte, trebuie impuse criterii clare: viitorii judecători CCR să fi fost minimum 15 ani judecători la Înalta Curte de Casație și Justiție. Nu în ultimul rând, trebuie restrânse competențele CCR în ceea ce privește validarea sau invalidarea candidaturilor și a alegerilor, altfel există riscul acestei degradări democratice. Intenționez să port o corespondență în acest sens cu reprezentanții Comisiei Europene, ca să nu ne trezim apoi că țipă cineva că vrem noi să desființăm Curtea Constituțională. Va fi un proces transparent în care vom explica argumentat ce vrem să facem”, a declarat reprezentantul AUR.

