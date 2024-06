Nou dosar penal după îmbrânceli la un miting AUR. Cine sunt membrii de partid vizați. „Infractorul suprem al acestei ţări, George Simion”

Un membru al AUR a fost chemat, în calitate de martor, într-un dosar penal privind un incident la un miting al AUR autorizat legal, din luna ianuarie, în municipiul Suceava, unde un bărbat s-a îmbrâncit cu un membru al AUR aflat în legitimă apărare, a explicat avocatul şi candidata formaţiunii la europarlamentare, Georgiana Teodorescu.

Ea a mai spus că dosarul de acum nu are nicio legătură cu cel deschis privind posibila falsificare a semnăturilor pentru Silvestru Şoşoacă, cu excepţia faptului că sunt instrumentate de acelaşi procuror şi ambele îl vizează pe liderul partidului George Simion. Teodorescu a adăugat că Simion nu a fost citat la Parchetul General în niciunul dintre aceste dosare şi a atras atenţia că citarea unor martori, membri ai AUR, se întâmplă cu trei zile înainte de alegerile din 9 iunie.

„Am fost astăzi la Inspectoratul General al Poliţiei Române, în calitate de avocat, pentru a acorda asistenţă juridică unui coleg, un membru simplu de partid, care a fost chemat în calitate de martor, într-o speţă nouă, un dosar penal care nu are nicio legătură cu dosarul penal de ieri, cu excepţia faptului că îl vizează din nou pe domnul preşedinte George Simion. Dosarul de astăzi are legătură cu un incident care s-a întâmplat, la finalul lunii ianuarie, în municipiul Suceava, la un miting autorizat al AUR, când un coleg de-al nostru aflat în stare de legitimă apărare s-a îmbrâncit cu un domn care venise la mitingul AUR şi era foarte vocal, înjura, făcea tot felul de acuzaţii la adresa partidului AUR.

Colegii noştri i-au spus să plece, să ne lase să desfăşurăm mitingul liniştiţi, pentru că este o activitate autorizată. Domnul respectiv s-a agitat, s-a comportat necivilizat şi a existat un schimb de îmbrânceli. Repet colegul meu, martorul de astăzi, fiind aflat în stare legitimă de apărare. De la acel incident din luna ianuarie şi până astăzi s-au întâmplat următoarele lucruri fireşti în niciun fel legate de alegerile din duminica aceasta. S-a sesizat Parchetul General. De ce Parchetul General? Pentru că este singurul parchet din ţară care are competenţă pe deputaţi şi senatori, că altfel, infracţiunea de lovire sau alte violenţe intră în competenţa Parchetului de pe lângă Judecătorie şi ar fi trebuit să fie anchetată la Suceava, la locul săvârşirii faptei”, a explicat Georgiana Teodorescu, avocată şi candidă a AUR la alegerile europarlamentare, joi, în faţa sediului Parchetului General.

Ea a mai spus că a aflat şi ea cu ocazia asta că „noi, cei de la partidul AUR, un partid legal înfiinţat în România şi care desfăşura un miting aprobat în condiţii legale, iată că suntem un grup infracţional organizat condus de nimeni altul decât infractorul suprem al acestei ţări, domnul preşedinte George Simion”.

„Da, a fost sesizat Parchetul General, singurul motiv care poate să existe procedural este acela că e vizat domnul preşedinte George Simion. Alte acuzaţii din acel dosar sunt următoarele – ameninţare. Noi am văzut înregistrarea cu pricina de la acel incident, nu am auzit nicio ameninţare acolo şi foarte interesant – constituirea unui grup infracţional organizat. Am aflat şi noi cu ocazia asta că noi, cei de la partidul AUR, un partid legal înfiinţat în România şi care desfăşura un miting aprobat în condiţii legale, iată că suntem un grup infracţional organizat condus de nimeni altul decât infractorul suprem al acestei ţări, domnul preşedinte George Simion. Domnul preşedinte se afla la Suceava la acel miting, a fost prezent acolo, dar nu a fost de faţă în momentul incidentului dintre martor, colegul nostru şi persoana în cauză”, a completat Teodorescu.

Aceasta a subliniat că, deşi nu are nicio legătură cu alegerile de duminică, dosarul cu incidentul de la mitingul AUR din Suceava este instrumentat de acelaşi procuror care instrumentează şi dosarul privind semnăturile pentru Silvestru Şoşoacă. Georgiana Teodorescu a mai spus că George Simion nu a fost citat în niciunul dintre aceste dosare penale, până în prezent.

„Acum vine chestiunea interesantă despre care vă spuneam că nu are niciun fel de legătură cu alegerile de duminică – dosarul se află în lucru la acelaşi domn procuror care instrumentează şi dosarul de ieri cu domnul Silvestru Şoşoacă şi cu colegii noştri. Sunt numere de dosare diferite şi iarăşi, fără niciun fel de legătură cu alegerile de duminică, s-a dat dispoziţie de către domnul procuror care le-a delegat poliţiştilor de la IGPR să facă audierea astăzi ca musai să îl audieze pe acest martor săptămâna aceasta. Iarăşi, nicio legătură cu alegerile de duminică. Dacă voi îmi spuneţi mie că asta este justiţie independentă şi apolitică în România, în condiţiile în care speţa este din luna ianuarie, vorbim despre o îmbrânceală în stradă, despre nimic altceva, şi nu se putea audia martorul acum în urmă cu o lună sau de luni încolo. Nu ni s-a comunicat nici până acum dacă este o sesizare din oficiu sau de o plângere făcută de respectivul domn care agita spiritele pe acolo. Repet, vorbim de acelaşi procuror, vorbim de Parchetul General şi singurul motiv pentru care un astfel de dosar se poate afla la Parchetul General este că este vizat domnul George Simion. George Simion nu a fost citat în acest dosar, la fel cum nu a fost citat nici în dosarul celălalt. Domnul George Simion, până la acest moment, nu a primit nicio citaţie”, a mai explicat avocata.

Întrebată dacă crede că va fi mandat de aducere pe numele lui George Simion, Georgiana Teodorescu a răspuns: „Nu ne-ar mira”.

„Practica domnului procuror în această direcţie a fost – să ia pe cei nouă colegi cu mandat de aducere, deşi putea foarte frumos să îi citeze telefonic sau prin citaţie scrisă, că oamenii veneau. Nu aveau nevoie de escorta poliţiei ca să vină. În timpul acesta percheziile informatice încă nu au început şi vă spun asta în calitate de avocat al colegilor de ieri. Ei trebuie să asiste personal la desfăşurarea percheziţiilor informatice. Telefoanele, laptopurile de pe care muncesc le-au fost luate. Nu au fost chemaţi şi programaţi la percheziţie informatică. Până nu se face percheziţia informatică nu li se pot restitui dispozitivele. Problema este că noi suntem cu trei zile înainte de alegeri şi colegii noştri muncea în campanie, erau direct implicaţi în activităţile noastre de partid. Avem nevoie de laptopuri”, a completat ea.

Preşedintele AUR George Simion este vizat de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) după ce ar fi instigat membri ai formaţiunii să falsifice listele de susţinători necesare pentru depunerea candidaturii, ca independent, la alegerile europarlamentare de către Silvestru Şoşoacă, soţul senatorului Diana Şoşoacă. Silvestru Şoşoacă a fost audiat la Parchet, miercuri, în timp ce George Simion a scris, pe Facebook, că „vor să scoată AUR din listele electorale”.

Ulterior, candidatul independent la alegerile europarlamentare Silvestru Şoşoacă, plasat sub control judiciar de către procurorii Parchetului General pentru uz de fals şi fals în declaraţii, a afirmat, miercuri seară, că nu a ştiut că semnăturile pe care le-a depus pentru susţinerea candidaturii erau false.