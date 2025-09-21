Unul dintre cei mai vocali pro-ruși din AUR își dă demisia. Îl acuză pe George Simion de "trădare" și numește "panaramă" apropierea de Călin Georgescu. „Cadou” de ziua lui Simion

Sergiu Mihalcea, unul dintre cei mai vocali pro-ruși și anti-occidentali oameni din AUR, a anunțat că își dă demisia din partid. Mihalcea îl acuză pe Simion de trădare și că mimează opoziția. De asemenea, îl critică pe liderul AUR și pentru apropierea de Călin Georgescu. Sergiu Mihalcea a deschis listele AUR pentru Senat în județul Ilfov și a ieșit primul, deși a pierdut locul la redistribuire. Presa relatează că este un jurnalist pro-rus, prezent la evenimentele de la Ambasada Rusiei.

Sergiu Mihalcea a intrat în AUR în 2023, moment anunțat cu surle și trâmbițe de către George Simion. Acum, după nici doi ani, politicianul pleacă din partid, dezamăgit de liderul AUR.

„Anunț prin această declarație, ieșirea din AUR și faptul că mă delimitez, și public din acest moment, de orice înseamnă George Simion. Ieșirea mea din Partidul Alianța pentru Unirea Românilor reprezintă consecința evidenței pentru mine că prezența dlui Simion în continuare ca Președinte al acestui partid este egală cu o compromitere și o trădare abjecte a oricărei idei de opoziție, de patriotism și de comportament politic relevant!

Puterea și-a construit propria opoziție prin lideri compromiși, șantajabili, avizi de bani necinstiți și de putere malignă”, a scris Mihalcea într-un comunicat transmis presei.

Fostul candidat pentru Senat începe acuzațiile cu o problemă personală, anume că George Simion nu l-a susținut atunci când a pierdut, la redistribuire, mandatul de senator, deși a ieșit primul în Ilfov. Al doilea motiv îl reprezintă alegerile prezidențiale, acuzându-l pe Simion că a făcut tot ce a putut ca să câștige Nicușor Dan. Mai mult, îl acuză pe liderul AUR că este parte a uneia dintre cele „două găști ale aceluiași sistem securistic, antiromânesc”.

La final, Sergiu Mihalcea îl acuză pe Simion pentru apropierea AUR de Călin Georgescu și de mimarea opoziției. „Georgescu. Tot ce se petrece cu aglutinarea de Georgescu este: Panaramă! M-am declarat din primul tur împotriva desconsiderării electoratului AUR prin a-l electoratului pe baza de simplu impuls reactiv strâns în jurul lui Călin Georgescu. Un partid care mimează opoziția - investirea guvernului nu ieși din sala, ci stai și votezi împotriva! Pentru ce impui parlamentarilor tăi să iasă din sala de plen? De frica de a nu vota o parte din ei chiar pentru investirea guvernului, împotriva liniei de partid?” a scris Mihalcea.

Pe Facebook, Sergiu Mihalcea lansează acuzații cu caracter antisemit, pentru omagiul adus de George Simion lui Charlie Kirk, despre care Mihalcea spune că este agent al Israelului.

Mihalcea, care se recomandă jurnalist, este pro-rus asumat, invitat în mai multe rânduri la Ambasada Rusiei și propagator al teoriilor conspirației. ”Propaganda americană pe teritoriul României este la fel de toxică, precum propaganda rusă! Dovada: primii care au adus falsul la Consiliul de Securitate al ONU au fost americanii, conduși de un actor care a transformat Casa Albă în show. Așa s-a instaurat epoca minciunii prin televiziune și distrugerea principiilor în relațiile internaționale!”, a mai scris Mihalcea pe contul său de Facebook, citat de G4Media.

Sergiu Mihalcea, invitat în AUR de George Simion, e una dintre cele mai mari goarne rusești din online-ul românesc. Ads În AUR, Mihalcea va coordona "comisia pentru promovarea identității naționale", a spus Simion. Dar nu știm care nație, pentru că vizitează frecvent ambasada Rusiei. pic.twitter.com/7Y18I8zSLb — Costin Andries (@CostinAndriess) December 14, 2023

Declarația lui Sergiu Mihalcea a venit de ziua lui George Simion, care împlinește 39 de ani.

