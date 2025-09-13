George Simion la protestul extremei dreapta de la Londra. ”Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare”

Liderul AUR, George Simion, a luat parte la protestul extremei drepte din Londra, unde a susținut un discurs alături de alți lideri politici și activiști internaționali.

„Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare, pentru prietenia dintre națiuni - azi la Londra!” a scris George Simion într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții AUR susțin că George Simion a fost prezent alături de sute de români din Marea Britanie, la Festivalul Libertății de Exprimare din Londra.

”Suntem cu toții aici pentru a apăra libertatea și democrația. (...) În întreaga Europă, dictatura este impusă de Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen. Trebuie să ne apărăm drepturile, patria, credința și familiile noastre, copiii noștri și viitorul civilizației noastre. Anul acesta am avut alegeri anulate în România. Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen și toți birocrații Uniunii Europene s-au amestecat în alegerile noastre și au anulat procesul electoral. De aceea sunt aici în semn de solidaritate cu marii patrioți britanici pentru a face Marea Britanie din nou măreață, pentru a face Europa din nou măreață. (...) Sunteți o națiune mare care trebuie să supraviețuiască și trebuie să vă apărați drepturile, viitorul copiilor voștri și viitorul democrației voastre, viitorul națiunii voastre", a declarat George Simion, citat de adevărul.

"You either fight back, or you die. You either fight back, or you die. And that's the truth." Elon Musk addresses Tommy Robinson and millions of British patriots in London at Unite the Kingdom. pic.twitter.com/46INJXP59i — Ian Miles Cheong (@stillgray) September 13, 2025

9 persoane arestate în Londra

Nouă persoane au fost arestate sâmbătă la Londra în timpul manifestației convocată de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, a anunțat poliția londoneză pe rețeaua X, subliniind că s-a confruntat cu 'violențe inacceptabile', transmite AFP.

Forțele de ordine 'au fost atacate cu lovituri de picior și de pumn. Au fost aruncate sticle, rachete de semnalizare și alte proiectile', a detaliat poliția. 'Până în prezent au fost efectuate nouă arestări', arată Agerpres.

Poliția a indicat mai devreme că 110.000 de oameni s-au reunit în zona Whitehall din centrul capitalei britanice pentru manifestația 'Unite the Kingdom' a lui Robinson. Tot potrivit poliției, alte 5000 de persoane au participat la o contramanifestație denumită 'Marș împotriva fascismului', în apropierea primei, dar separată printr-o așa-zisă 'zonă sterilă' delimitată de bariere, a consemnat DPA.

Robinson a făcut apel la participanții la protestul său să nu poarte măști, să nu bea alcool și să nu fie violenți.

The music didn’t play for long🤷 In central London, a protest against migrants escalated into clashes with the police. The security forces are not allowing the protesters to approach government buildings. https://t.co/oE5m5iBZdL pic.twitter.com/sqclWkSWgC — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025

