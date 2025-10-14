George Simion, din ce în ce mai singur, la Sibiu. Încă un lider al filialei AUR și-a dat demisia. "Nu vă lăsați călcați în picioare!"

Preşedintele filialei AUR din Sibiu, Sebastian Suciu, şi-a anunţat luni seară, 13 octombrie, demisia din funcţie şi din partid, reclamând ”compromisuri politice impuse”. La doar o zi după el, lidera Organizației de Tineret, Heidi Schromm, a făcut același gest. Ea le-a transmis celor rămași un mesaj asemănător cu al lui Suciu: "Nu vă lăsați călcați în picioare!".

"Din solidaritate față de domnul Sebastian Suciu, președintele filialei AUR Sibiu, care și-a anunțat ieri demisia din funcție, am decis să îmi depun, la rândul meu, demisia din calitatea de președinte al Organizației de Tineret AUR Sibiu. Totodată, îmi anunț demisia și din cadrul partidului AUR", a scris pe Facebook marți, 14 octombrie, Heidi Schromm.

Lidera Organizației de Tineret AUR Sibiu a scos în evidență în postarea sa tot ce s-a făcut de la preluarea de către ea a funcției, totul parcă a-i demonstra lui Simion ce pierde.

"Când am preluat organizația de tineret, era doar o mână de oameni plini de entuziasm și dorință de implicare. În timp, am reușit să adun 270 de tineri care împărtășesc aceleași idei, valori și principii, care s-au implicat in limita timpului in vremuri grele cum le trăim simțim toți!

Prin implicare, perseverență și muncă, am reușit să ne menținem în top 3 la nivel național între filialele de tineret AUR — o performanță de care sunt cu adevărat mândră.

Am fost extrem de activi in toate acțiunile Filialei Județene AUR, coordonată de domnul Suciu", a scris ea.

În final, Schromm le-a mulțumit colegilor pentru încrederea și sprijinul acordate pe parcursul activității sale de lider al tinerilor AUR din Sibiu, care "unt oameni cu caracter și coloană vertebrală, care au demonstrat prin fapte ce înseamnă spiritul de echipă și unitate".

Heidi Schromm nu a uitat să le transmită și un mesaj de încurajare celor rămași.

"Nu vă lăsați călcați în picioare!", a conchis deja fosta lideră a organizației de Tineret AUR Sibiu.

