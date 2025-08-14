Europarlamentar AUR: „Între 12 şi 20% dintre copiii României riscă să abandoneze şcoala, iar Guvernul Bolojan taie burse și crește ajutorul pentru Ucraina”

Autor: Maria Popa
Joi, 14 August 2025, ora 12:39
Guvernul Bolojan Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea acuză Guvernul Bolojan că sacrifică viitorul a 650.000 de copii pentru cadouri către corporaţii.

Piperea mai spune că România are între 400 de mii şi 650 de mii de copii defavorizaţi, aflaţi sub impactul riscului de abandon social.

„Statul român derulează un program social pentru susţinerea copiilor aflaţi în situaţie defavorizată, aflaţi sub riscul de abandon şcolar. Programul este finanţat de UE, din Fondul de Incluziune şi Demnitate Socială pentru perioada 2021-2027.

Suma acordată este de 500 de lei pe copil pe an. Banii sunt exclusiv pentru rechizite şcolare, haine şi încălţăminte. Banii nu se remit fizic părinţilor, ci pe un "card social educaţional".

De acest program ar trebui să beneficieze între 400 de mii şi 650 de mii de copii (sunt cifre fluctuante, deşi oficiale; nu prea e clar numărul exact al beneficiarilor, dar sunt cel puţin 400 de mii)”, spune joi, 14 august, Gheorghe Piperea într-un comunicat.

El acuză că anul trecut mai mult de 100 de mii de copii au ratat şansa acestui „card”.

„Prima ştire: deşi banii pe 2024 ar fi trebuit distribuiţi până în decembrie 2024, mai mult de 100 de mii de copii au ratat anul trecut şansa acestui "card".

A doua ştire: banii pentru anul 2025 ar trebui să intre până la 15 septembrie, dar mulţi părinţi de copii defavorizaţi mi-au spus că fondurile s-ar fi epuizat deja la 31 iulie.

A treia ştire: fondurile europene de acest gen dispar din bugetul multianual pe 2028-2034, ceva similar, dar cu mai puţini bani, urmând să intre într-o găleată comună cu fondurile pentru agricultură şi cele pentru coeziune regională.

A patra ştire, şi cea mai şocantă: România are între 400 de mii şi 650 de mii de copii defavorizaţi, aflaţi sub impactul riscului de abandon social! Adică, între 12 şi 20% dintre copiii României riscă să abandoneze şcoala!”, adaugă Europarlamentarul AUR.

„Ce face guvernul Bolojan?”

„Terifiant este că aceşti copii sunt "eligibili" pentru a fi luaţi din grija părinţilor şi trecuţi în "grija" statului, în baza unei foarte contestate legi din 2023 de "protecţie" a copiilor.

Ce face guvernul Bolojan, în acest timp? Taie burse şcolare, concediază profesori, reduce salarii şi pensii, creşte TVA-ul şi accizele, dar consolidează cheltuielile militare, ajutoarele pentru Ucraina şi Moldova şi subvenţiile şi ajutoarele de stat pentru corporaţii, amnistiază optimizarea fiscală a corporaţiilor, în timp ce se împrumută scump pentru toate aceste cadouri pentru terţi pe seama noastră şi a acestei generaţii de copii defavorizaţi”, precizează europarlamentarul Gheorghe Piperea.

