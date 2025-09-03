AUR propune ca elevii și profesorii să cânte Imnul Național și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală

Partidul AUR a întocmit un proiect legislativ care prevede că, la începutul fiecărei zile de școală, elevii și profesorii vor cânta Imnul Național al României și vor rosti rugăciunea "Tatăl nostru".

Această inițiativă legislativă propune completarea Legii nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar și are ca scop, potrivit expunerii de motive a parlamentarilor, „întărirea sentimentului de apartenență națională și educarea în spiritul respectului față de valorile fundamentale ale națiunii”, informează Hotnews la data de 3 septembrie 2025.

În sprijinul acestei inițiative legislative, parlamentarii AUR menționează că și alte țări, cum ar fi Polonia, Grecia și Italia, au instituit momente dedicate simbolurilor naționale și rugăciunii.

Participarea elevilor și a cadrelor didactice la momentul de rugăciune ar urma să fie opțională, conform inițiatorilor.

„Caracterul opțional al participării la rugăciune pentru toate categoriile de participanți – preșcolari, elevi și cadre didactice – demonstrează respectul deplin al propunerii legislative pentru principiul libertății de conștiință și religioase”, se menționează în document.

Pe de altă parte însă, inițiatorii menționează că există mecanisme prin care cadrele didactice care refuză participarea la rugăciune pot fi înlocuite.

„Această flexibilitate procedurală, care include și mecanisme de înlocuire a cadrelor didactice care refuză participarea, asigură echilibrul necesar între obiectivele educaționale naționale și respectarea diversității confesionale și de conștiință din societatea română”, mențíonează proiectul.

Această inițiativă legislativă a fost depusă de parlamentarii AUR la data de 2 septembrie 2025 la Consiliul Economic și Social (CES).

Ads