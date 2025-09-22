În ce condiții ar putea fi debarcat George Simion: „Dacă AUR se va pregăti de guvernare, înainte sau după 2028, nu ar fi exclus să vedem o schimbare la față”

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 21:48
258 citiri
George Simion FOTO: Hepta

AUR trece printr-o perioadă de tensiuni interne, după ce unul dintre membrii vocali și-a anunțat demisia, acuzându-l pe liderul partidului, George Simion, de trădare și de compromiterea opoziției.

Sergiu Mihalcea, cunoscut pentru pozițiile pro-ruse și anti-occidentale, și-a exprimat nemulțumirea față de apropierea lui George Simion de Călin Georgescu, un anume vehiculat pentru preluarea conducerii AUR în eventualitatea unei schimbări.

Mihalcea a deschis listele AUR pentru Senat în județul Ilfov și a ieșit primul, deși a pierdut locul la redistribuire, iar asta l-a făcut să creadă că a fost „vândut”. Presa relatează că Mihalcea este jurnalist pro-rus, prezent frecvent la evenimentele de la Ambasada Rusiei.

Intrarea sa în AUR, în 2023, fusese anunțată cu mare fast de George Simion, însă după mai puțin de doi ani, politicianul renunță dezamăgit. Acest scandal nu este singular în AUR, mai mulți parlamentari și lideri de organizații au părăsit partidul în ultimul an, cele mai mediatizate plecări fiind ale deputatului Gigi Becali și ale europarlamentarului Claudiu Târziu, co-fondator AUR.

Ca atare, cei care urmăresc politica analizează dacă e posibilă debarcarea lui George Simion, simbolul central al AUR în prezent, sau dacă extinderea nemulțumirilor interne și pierderea unor membri vor forța o schimbare de lider. În acest context, numele lui Călin Georgescu este menționat de unii ca o posibilă soluție, mai ales că fostul candidat continuă să vorbească pe limba suveraniștilor și a uitat de retragerea sa anunțată în luna mai.

Radu Turcescu, expert în comunicare politică și specialist în managementul crizelor, a punctat, într-o analiză pentru Ziare.com, că, deși AUR crește natural în sondaje, liderul său se confruntă cu o problemă de percepție. Analistul remarcă faptul că în prezent, George Simion rămâne figura definitorie a AUR, însă nu exclude „o schimbare la față”.

„AUR crește natural, dar are o problemă de percepție, creată și de abordarea PR-istică a domnului Simion”

Radu Turcescu, strateg de PR și consultant politic, consideră că AUR riscă să fie perceput negativ din cauza stilului de comunicare al liderului său. Acesta amintește că problemele lui Simion nu sunt complet noi, dar performanța bună din primul tur al prezidențialelor i-a salvat poziția.

„George Simion avea probleme și anterior alegerilor prezidențiale, însă rezultatul bun l-a salvat, dacă putem spune așa. Pe de altă parte, AUR crește natural, dar are o problemă de percepție, creată și de abordarea PR-istică a domnului Simion”, a opinat Radu Turcescu pentru Ziare.com.

„Nu ar fi exclus să vedem o schimbare la față din perspectiva modului în care partidul e perceput public”

Radu Turcescu menționează că dacă AUR se va pregăti pentru guvernare, e posibil ca forma în care publicul percepe partidul să necesite o schimbare, iar asta poate însemna și o schimbare de față la conducere. „Dacă AUR se va pregăti de guvernare, înainte sau după 2028, chiar și cu creșterea în sondaje, nu ar fi exclus să vedem o schimbare la față din perspectiva modului în care partidul e perceput public. Dacă asta o va face domnului Simion sau nu rămâne de văzut”, a mai spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

