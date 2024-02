Doi parlamentari AUR au participat la omagierea unui fost preot militant al Mișcării Legionare

Deputata Simina Tulbure, vicepreședintă REPER, atrage atenția asupra omagierii unui fost membru al Mișcării Legionare de către un senator și o deputată AUR, membri ai Parlamentului României.

Cei doi au participat săptămâna trecută la un eveniment care marca 102 ani de la nașterea preotului care a fost închis timp de 16 ani pentru convingerile sale. Iustin Pârvu a fost un cunoscut duhovnic și stareț al Mănăstirii Petru Vodă din județul Neamț și un militant al Mișcării Legionare.

"Este inacceptabil ca membri ai Parlamentului să omagieze foști legionari și să contribuie astfel la normalizarea discursului extremist și revizionist asupra istoriei recente a României.", se arată în comunicat.

Deputata Simina Tulbure spune că membri AUR care au participat la eveniment nu trebuie să uite că fapta este pedepsită de lege cu închisoarea.

„AUR nu se dezminte de extremism. În ciuda afirmațiilor liderilor partidului, care se plâng aproape zilnic din cauza acuzațiilor de extremism și legionarism, iată că Sorin Lavric și o deputată a partidului au mers să-l omagieze pe Iustin Pârvu, preot legionar.

Preotul Pârvu nu s-a lepădat niciodată de convingerile din tinerețe, când a fost membru activ în Mișcarea Legionară și a susținut o ideologie criminală și antisemită, care a dus într-un final la prăbușirea democrației interbelice, atâta câtă era, și în final la Holocaustul românesc.

Pârvu a continuat să sprijine această ideologie periculoasă de-a lungul întregii vieți: i s-au cântat imnuri legionare de mai multe ori, la împlinirea vârstei de 90, respectiv 91 de ani, de către măicuțele mănăstirii Petru Vodă.

Amintesc conducerii AUR și lui Sorin Lavric personal dispozițiile OUG nr. 31/2002, așa cum a fost modificată de Legea nr. 217/2015: „art. 5. (...) fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi."

Vicepreședinta REPER mai spune că "anticomunismul nu înseamnă legionarism! Toți cei care au fost închiși în temnițele comuniste au suferit enorm, dar asta nu înseamnă că anii de temniță șterg cumva cu buretele greșelile din tinerețe, mai ales atunci când acestea nu au fost recunoscute și asumate niciodată, precum în cazul preotului Pârvu.”

Ce a spus senatorul Sorin Lavric la eveniment?

Părintele Iustin Pârvu nu a fost doar un întemeietor de lăcașuri de cult, ci și un ctitor de conștiințe creștine, a spus senatorul Sorin Lavric (AUR), joi, la Piatra-Neamț, în cadrul unui eveniment organizat la 105 ani de la nașterea părintelui Iustin Pârvu, potrivit presei locale.

„Măcar un gând se cuvine să spun despre părintele Iustin: nu a fost doar un întemeietor de lăcașuri de cult, dar mai ales un ctitor de conștiințe creștine. De la el am învățat că a fi cult înseamnă să-ți folosești intelectul pentru a-ți trăi credința. A fi cult înseamnă să ai mereu în minte gândul că, dincolo de necesitate (cauzalitate naturală) și de întâmplare (hazardul irațional), mai există o felie de gratuitate a cărei origine stă în grația divină (providența). Iustin nu mai trăia sub spectrul necesității materiale, ci sub bolta grației în duh.

Iată de ce părintele Iustin a fost întruchiparea pocăinței (metanoia): a te descompune în trup pentru a învia în spirit. Să vorbești despre pocăință nu e mare lucru, e semn actoricesc de dexteritate retorică. Mult mai anevoie, iar pentru majoritatea dintre noi chiar imposibil, este s-o treci în propria ființă. Părintele Iustin trecuse pragul. După 16 ani de pușcărie, era om numai după înfățișare. Pe dinăuntru, umoarea ce îi dospea în vine nu mai era de aici, ci din locul în vederea căruia se pregătise toată viața. Fericiți cei ce au avut prilejul să-l cunoască”, a spus senatorul Sorin Lavric (AUR).