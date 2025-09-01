AUR depune moțiune de cenzură pentru 4 din cele 5 pachete legislative adoptate de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii. Singurul proiect necontestat

AUR contesta 4 din 5 proiecte legislative din pachetul 2 al Guvernului Bolojan FOTO captură Facebook/AUR

Partidul AUR a anunțat încă de duminică, 31 septembrie, că va depune moțiuni de cenzură împotriva pachetelor legislative adoptate prin asumarea răspunderii de Guvernul Bolojan. Luni, senatorul Petrișor Peiu a clarificat planurile AUR și a confirmat care este singurul proiect necontestat în Parlament.

Grupurile parlamentare AUR vor depune 4 moțiuni de cenzură în zilele următoare, iar un singur pachet legislativ al Guvernului Bolojan rămâne necontestat.

Singurul pachet pe care AUR nu îl va contesta este cel legat de pensiile magistraților, a confirmat senatorul Petrișor Peiu pentru HotNews.

Poziția formațiunii conduse de George Simion este că asumarea răspunderii Guvernului Bolojan este „repetată obsesiv” și „reduce Parlamentul la o simplă anexă”.

„Decizia guvernului condus de Ilie Bolojan de a-și angaja răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri reprezintă o nouă lovitură dată principiilor democratice. Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă și ignoră complet dezbaterea democratică și vocea românilor”, a transmis Consiliul Național de Conducere AUR.

Pachetele legislative contestate de AUR sunt:

măsuri fiscale pentru sustenabilitatea financiară a României și eficientizarea activității unor autorități administrative autonome (ANCOM, ANRE și ASF)

reforma în sănătate

noile taxe și măsuri fiscale

guvernanța corporativă a companiilor de stat

