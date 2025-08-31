AUR amenință cu moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă”

AUR amenință cu moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă”
George Simion, liderul AUR FOTO: Captură video/Facebook/George Simion

AUR reclamă, duminică, 31 august, încălcarea continuă a democraţiei de către Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR şi consideră că practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, ”reduce Parlamentul la o simplă anexă”.

Formaţiunea anunţă moţiune de cenzură, dar şi moţiuni simple împotriva mai multor miniştri.

”Consiliul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), reunit înaintea începerii noii sesiuni parlamentare, atrage atenţia asupra faptului că procesul democratic este grav afectat.

Decizia Guvernului condus de Ilie Bolojan de a-şi angaja răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri reprezintă o nouă lovitură dată principiilor democratice. Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă şi ignoră complet dezbaterea democratică şi vocea românilor”, a transmis, duminică, 31 august, AUR, într-un comunicat de presă.

Consiliul Naţional de Conducere al AUR ”subliniază că democraţia şi legislaţia electorală sunt călcate în picioare prin întârzierea nejustificată a stabilirii unei date pentru alegerile parţiale la Primăria Municipiului Bucureşti”.

”Indiferent de simpatiile politice, dacă suntem de stânga sau de dreapta, regula de bază într-un stat democratic este respectarea dreptului de a alege şi de a fi ales.

În ceea ce priveşte respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, AUR condamnă modul abuziv în care Călin Georgescu este târât prin furcile caudine ale justiţiei.

Este inacceptabil ca justiţia să fie folosită ca instrument politic împotriva unui om care şi-a exprimat opiniile şi a atras atenţia asupra problemelor reale ale României şi care a fost votat de milioane de români”, se mai arată în comunicatul de presă.

AUR anunţă că va folosi ”toate pârghiile parlamentare pentru a stopa derapajele actualei guvernări”.

”Aşa cum am promis, vom depune moţiunile de cenzură necesare împotriva Guvernului Bolojan, dar şi moţiuni simple împotriva miniştrilor responsabili pentru haosul creat de această guvernare”, a mai transmis formaţiunea.

Guvernul Bolojan îşi va asuma, luni, 1 septembrie, răspunderea în Parlament pentru al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului bugetar, fiind incluse cinci proiecte de lege pe tot atâtea segmente.

După asumarea răspunderii, în termen de trei zile, Opoziţia poate depune moţiune de cenzură. Dacă aceasta nu întruneşte numărul necesar de voturi – cum s-a întâmplat la prima asumare de răspundere – pachetul legislativ se consideră adoptat.

