Șeful AUR Germania și-a dat demisia. Într-un mesaj agramat se plânge că Simion nu l-a salutat, iar Târziu "ma tratat cu indispreț"

Un politician pe nume Dacian Mariș, președintele filialei AUR Germania, a anunțat că a demisionat din partid.

Acesta susține că motivele sunt „personale dar și profesionale”, dar i-a criticat în același timp pe liderii partidului, George Simion și Claudiu Târziu, spunând că a fost tratat de aceștia cu „indispreț”.

Conform lui Mariș, demisia sa din AUR a venit „din motive personale dar și profesionale” și susține că nu a ieșit niciodată public să „lezez imaginea partidului”, „deșii am avut multe ocazii să o fac”.

Tânărul se plânge apoi de postul de televiziune Antena 3, care l-ar fi numit extremist și legionar, publicând o fotografie în care ținea un topor în mână.

„AUR nu este ceea ce am crezut că vrea să fie și motivul principal pentru care m-am alăturat acestei formațiuni politice au fost cei 4 piloni care mă reprezintă dar care din păcate nu sunt mereu respectați de conducere sau de membri. Am intrat în AUR în Martie 2020 deși de George Simion știam din 2019. Mulți oameni de nădejde care i-au fost alături l-au părăsit de-a lungul timpului din cauza schimbări comportamentului său față de oamenii care l-au propulsat să ajungă ce a ajuns azi”, a mai afirmat Mariș.

Acesta și-a continuat apoi criticile pentru Simion și Târziu, susținând că aceștia i-au cerut să se retragă de la conducerea partidului și că a fost tratat cu indispreț

Ads

„Nu regret nimic din ce am făcut în AUR am condus una din cele mai mari Filiale AUR din Diaspora până la alegeri am sacrificat bani, timp, familie tot ca acest partid să intre în Parlament, toate astea la cererea lui George Simion care mi-am asumat-o, după ce AUR a intrat în parlament am fost înlăturat din conducere și după anumite divergențe am ales sa rămân un simplu membru, funcția de președinte de filială fiind nesimnificativă pentru mine. Oamenii "vechi" au fost înlocuiți treptat după alegeri cu oamenii "noi". Nu uita George când ne-am cunoscut și nu erai Parlamentar îmi ziceai frate așa cum făceai cu toți și la ultimele evenimente nici nu m-ai salutat să nu mai zic de Claudiu Târziu în cazul meu ma tratat cu indispreț și a fost de acord cu înlăturarea mea din funcție eu nefiind invitat la prima ședință zoom de după alegeri cu dânsul”, a mai declarat Mariș.

Ads

Tot mai mulți membri AUR par că demisionează în ultimele săptămâni. Ultimul exemplu este cel al președintelui AUR Satu Mare, Iulian Câcău, care a anunțat pe 7 iunie, că demisionează din partid, criticându-l pe liderul George Simion că a instaurat ”dictatura” și că ar fi organizat petreceri la care „s-au săvârșit acte de preacurvie”.

”Fariseismul pe care acest lider îl practică este de-a dreptul grotesc, să te folosești de imaginea bisericilor creștine, iar tu să organizezi congresul partidului duminica în timpul Sfintei Liturghii, să inițiezi acțiuni și proteste duminica când oamenii sunt chemați la rugăciune, să organizezi petreceri la care s-au săvârșit acte de preacurvie și să te numești creștin-familist e total deplasat!”, a mai scris fostul lider AUR.

Ads