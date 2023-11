Omul de afaceri Sorin Constantinescu n-a rezistat în AUR decât două zile. ”Regele cazinourilor”, șocat de atacurile ”murdare”

Omul de afaceri Sorin Constantinescu a anunțat, după participarea la conferinţa Polului Suveranist organizată de AUR, că a fost şocat de ”atacurile murdare” la adresa sa şi, pentru că preţuieşte fericirea şi linistea familiei lui dincolo de orice, a decis ”să facă un pas înapoi”.

”Am primit invitația la conferință pentru că susțin ideile acestui partid privitoare la familie, credința creștină și păstrarea identității românești, cât și pentru că îmi doresc să văd mai puțină corupție și mai mulți români care găsesc motive să rămână în propria lor țară.

Nu am participat pentru că mi-aș dori vreo demnitate, celebritate ori avere. Am avut funcții publice: de aceea vorbesc în cunoștință de cauză despre corupție. Sunt cunoscut de un număr semnificativ de oameni: vreau ca mesajul meu să ajungă la și mai mulți dintre conaționalii mei, atâta vreme cât le poate fi de folos cumva.

Unul dintre avantajele vârstei este experiența necesară pentru a înțelege că, odată ce ai dobândit realizări profesionale și confort material, devin mai importante relația cu cei apropiați și ceea ce lași în urmă”, a scris Sorin Constantinescu joi seară, pe Facebook.

Omul de afaceri a adăugat că nu vrea ca prezența sa în viața publică să ii afecteze familia.

”Am decis să fac un pas înapoi și să îmi întrerup scurta mea incursiune în politica aici! Le mulțumesc celor de la AUR pentru propunerile generoase, dar consider ca nu sunt pregătit sa fac acest pas! Am fost șocat de atacurile murdare la adresa mea, nu neaparat de la conturile false ale unor troli din alte partide cât de la oameni pe care i-am ajutat într-un fel sau altul de-a lungul anilor și care au șters cu buretele orice lucru sau faptă bună pe care am făcut-o”, a mai transmis Constantinescu.

Omul a afaceri a mai scris că puținele zile care au trecut de când liderul AUR, George Simion, a anunțat înscrierea sa în partid l-au făcut să înțeleagă ”cât pot fi unii oameni de superficiali și cât de ușor pot judeca fără să cunoască subiectul în sine”.

Anunțul privind înscrierea lui Sorin Constantinescu în AUR a fost făcut miercuri.

Constantinescu, numit ”Regele cazinourilor”, este un afacerist care organizează festivaluri de poker. El și-a câștigat notorietatea la nivel național în urma ieșirilor publice la televiziuni și în interviuri în care a demascat practicile și relațiile comerciale nefirești din cadrul Loteriei Române, unde a activat în calitate de consilier. La începutul anilor 90, Constantinescu a făcut avere, după propriile declarații, din închirierea către baruri și restaurante a aparatelor de jocuri de noroc, bine-cunoscutele ”păcănele”.

