AUR a depus patru contestații la CCR împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan: „O fraudă constituţională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe”

AUR a depus patru sesizări de neconstituționalitate la Curtea Constituțională împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, acuzând că „prin această manevră, puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului şi a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept”.

Formațiunea susține că procedura a fost „o fraudă constituțională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe” și speră ca judecătorii să respingă proiectele, trimițând „un semnal ferm că democrația românească nu poate fi desființată prin artificii legislative”.

Potrivit comunicatului AUR, ”invocarea «urgenței» pentru justificarea procedurii excepționale reprezintă o minciună instituțională”.

”Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte. Ele datează de ani de zile, timp în care guvernele succesive au refuzat să acționeze pe cale democratică. Crearea artificială a urgenței şi folosirea ei ca pretext pentru a ocoli Parlamentul reprezintă o fraudă constituțională şi o sfidare a principiului bunei-credințe”, se mai arată în comunicatul citat.

Formațiunea speră ca ”judecătorii Curții Constituționale să respingă în integralitate aceste proiecte şi să transmită un semnal ferm că democrația românească nu poate fi desființată prin artificii legislative”.

”România nu poate fi împinsă spre autoritarism de un guvern care confundă responsabilitatea cu abuzul de putere”, a mai transmis AUR.

Formațiunea a depus şi patru moțiuni de cenzură după asumarea răspunderii în Parlament pe cinci pachete de măsuri, însă acestea nu au trecut de votul parlamentarilor.

