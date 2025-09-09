AUR a depus patru contestații la CCR împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan: „O fraudă constituţională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe”

Autor: Daniel Groza
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 12:09
291 citiri
AUR a depus patru contestații la CCR împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan: „O fraudă constituţională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe”
AUR a depus contestațiile la CCR FOTO ccr.ro

AUR a depus patru sesizări de neconstituționalitate la Curtea Constituțională împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, acuzând că „prin această manevră, puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului şi a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept”.

Formațiunea susține că procedura a fost „o fraudă constituțională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe” și speră ca judecătorii să respingă proiectele, trimițând „un semnal ferm că democrația românească nu poate fi desființată prin artificii legislative”.

Potrivit comunicatului AUR, ”invocarea «urgenței» pentru justificarea procedurii excepționale reprezintă o minciună instituțională”.

”Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte. Ele datează de ani de zile, timp în care guvernele succesive au refuzat să acționeze pe cale democratică. Crearea artificială a urgenței şi folosirea ei ca pretext pentru a ocoli Parlamentul reprezintă o fraudă constituțională şi o sfidare a principiului bunei-credințe”, se mai arată în comunicatul citat.

Formațiunea speră ca ”judecătorii Curții Constituționale să respingă în integralitate aceste proiecte şi să transmită un semnal ferm că democrația românească nu poate fi desființată prin artificii legislative”.

”România nu poate fi împinsă spre autoritarism de un guvern care confundă responsabilitatea cu abuzul de putere”, a mai transmis AUR.

Formațiunea a depus şi patru moțiuni de cenzură după asumarea răspunderii în Parlament pe cinci pachete de măsuri, însă acestea nu au trecut de votul parlamentarilor.

AUR va ataca la CCR cele patru legi pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, imediat după voturile asupra moțiunilor de cenzură
AUR va ataca la CCR cele patru legi pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, imediat după voturile asupra moțiunilor de cenzură
Partidul AUR se pregătește să conteste la Curtea Constituțională a României (CCR) cele patru proiecte de lege asupra cărora premierul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament....
AUR vrea comisie de anchetă pentru investigarea anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. "Vă place sau nu vă place, Călin Georgescu va veni în fruntea acestui stat" VIDEO
AUR vrea comisie de anchetă pentru investigarea anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. "Vă place sau nu vă place, Călin Georgescu va veni în fruntea acestui stat" VIDEO
AUR propune înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru investigarea anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, pe fondul acuzațiilor că milioane de voturi au fost...
#aur, #contestatii, #CCR, #pachete legislative, #asumare raspundere Guvern , #AUR
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate si traditii distruse pentru un resort de lux
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka, epic fail IN DIRECT: "E cea mai mare gafa din viata mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. AUR a depus patru contestații la CCR împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan: „O fraudă constituţională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe”
  2. Tensiuni la cote maxime. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au amânat ședința coaliției după atacurile din ultimele zile
  3. Fostul ministru PSD care îl acuză pe premier de ipocrizie. Aprobarea Planului Fiscal de către Comisia Europeană a avut loc în perioada în care „președinte la PNL era domnul Ilie Bolojan”
  4. Președintele Senatului vrea să schimbe legea. "Mii de hectare de pădure se usucă în România și nu se poate face nimic, din cauza unui vid legislativ"
  5. Minuni nu există doar în vise. Dar noi suntem prea loviți de soartă să mai credem în ele
  6. AUR vrea comisie de anchetă pentru investigarea anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. "Vă place sau nu vă place, Călin Georgescu va veni în fruntea acestui stat" VIDEO
  7. Un dialog despre nemurire, cenzurat de Beijing
  8. PSD, scandalizat de declarațiile lui Ilie Bolojan privind creșterea vârstei de pensionare. ”Exclus! Noi trebuie să luptăm pentru creșterea speranței de viață"
  9. Care sunt singurele șase moțiuni de cenzură care au dus la căderea guvernelor de după 1990 și de ce AUR nu are succes în tentativa sa de a da jos „sistemul”
  10. De ce își înființează Cristian Popescu Piedone un nou partid, dacă nu vrea să candideze la Primăria Capitalei. „Ne arată nu doar frustrarea, ci și neliniștea sa”