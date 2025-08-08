Senator AUR: „Auzi, invenție la guvernul Bolojan: firme de plată a pensiilor. Luați mâinile de pe banii românilor!”

Autor: Maria Popa
Vineri, 08 August 2025, ora 10:43
513 citiri
Senator AUR: „Auzi, invenție la guvernul Bolojan: firme de plată a pensiilor. Luați mâinile de pe banii românilor!”
Guvernul Bolojan Foto: Captură video/Facebook/Ilie Bolojan

Senatorul AUR Petrișor Peiu condamnă decizia guvernului Bolojan de a confisca contribuțiile a 8,3 milioane de români și de a le încredința unor firme străine care vor face profituri uriașe pe seama lor.

Peiu mai spune că statul nu va câștiga nimic și că deficitul bugetar nu are nicio legătură cu asta.

"171 de miliarde de lei, contribuțiile a 8,3 milioane de români, vor fi confiscate de guvern și date pe mâna unor firme, cele mai multe străine, care vor realiza profituri uriașe doar pentru că vor primi banii celor 8,3 milioane de nefericiți.

Statul nu va câștiga nimic, deficitul bugetar nu are nicio legătură cu asta”, spune senatorul AUR într-un comunicat.

„Infama coaliție pentagonală”

„Pur și simplu, infama coaliție pentagonală PNL-PSD-USR-UDMR-minorități a decis, fără să îi întrebe pe cei 8,3 milioane de proprietari ai contribuțiilor acumulate din Pilonul II, că aceștia nu au dreptul să și-i administreze singuri la pensie, iar în locul lor să decidă statul un grup de firme care să facă profituri uriașe doar din plata eșalonată a banilor respectivi.

Acum, atenție cine sunt acele firme: societăți de asigurare, nu mai e niciuna românească, actualii administratori de fonduri din Pilonul II, nicio firmă românească, dar și unele firme "de plată a pensiilor".

Auzi, invenție la guvernul Bolojan: firme de plată a pensiilor!”, adaugă Petrișor Peiu.

„Luați mâinile de pe banii românilor!”

„Această măsură este fix în logica antidemocratică și anticapitalistă prin care aceleași partide au hotărât să plătească eșalonat banii pentru salariile restante sau banii pentru despăgubirile celor furați de același stat, inclusiv cei deciși prin hotărâri judecătorești.

PSD-PNL-UDMR-USR-minorități, luați mâinile de pe banii românilor! Lăsați națiunea asta în pace!", a mai declarat Petrișor Peiu.

Schimbări majore la Pilonul II. Deponenții nu vor mai putea retrage toată suma odată după pensionare
Schimbări majore la Pilonul II. Deponenții nu vor mai putea retrage toată suma odată după pensionare
Guvernul Bolojan plănuiește schimbări majore în ceea ce privește Pilonul II de Pensii, acestea urmând a fi aprobate, cel mai probabil, în ședința de vineri, 8 august. Potrivit proiectului...
Sindicaliștii din educație strâng semnături pentru abrogarea unor măsuri din Legea austerității: „Nu se mai poate face învățământ european cu costuri dâmbovițene”
Sindicaliștii din educație strâng semnături pentru abrogarea unor măsuri din Legea austerității: „Nu se mai poate face învățământ european cu costuri dâmbovițene”
```html Federaţiile sindicale din educaţie anunţă că strâng semnături pentru a promova o iniţiativă legislativă prin care să fie abrogate măsurile din legea austerităţii referitoare...
#aur, #petrisor peiu, #Pilonul II pensii, #contributii pilon II, #guvernul bolojan, #pensii romani, #masuri austeritate Guvern , #AUR
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Rasturnare de situatie. Donald Trump pune o conditie pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Senator AUR: „Auzi, invenție la guvernul Bolojan: firme de plată a pensiilor. Luați mâinile de pe banii românilor!”
  2. Se pregătește PSD să iasă la guvernare, după scandalul cu USR cauzat de înmormântarea lui Iliescu? Social-democrații, decizie „în raport cu continuarea colaborării guvernamentale”
  3. Nicușor Dan, „tras de mânecă” de un susținător activ, la nici trei luni de la preluarea mandatului. „În mod sigur PSD-ul nu va ezita să-l suspende.”
  4. Cine se războiește cu morții? Președintele Ion Iliescu lasă în urmă o Românie dezbinată politic?
  5. Cum încearcă România să revină în programul Visa Waiver. 25.000 de dolari/lună pentru firma unui fost om-cheie al Homeland Security
  6. Oportunismul lui George Simion: de la „anti-iliescian” consacrat la extremist „moderat”. „Acum publicul său este format din foștii susținători ai lui Iliescu”
  7. A doua țară care transmite un mesaj public după moartea lui Ion Iliescu: A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor bilaterale
  8. Ion Iliescu, uitat de români la funeralii. Străzile Bucureștiului au fost pustii. La Coposu și Regele Mihai au ieșit în stradă zeci de mii de oameni FOTO
  9. Răspunsul ministrului Sănătății după ce managerul demis de la Centrul de Arși Floreasca l-a acuzat că i-a pătat imaginea: ”O exagerată stimă de sine”
  10. "E mort. Tăceți!". Laura Vicol, atac contondent la cei care l-au denigrat pe Ion Iliescu după ce a decedat. "El va rămâne în istorie, voi nu veți rămâne nicăieri"