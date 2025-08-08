Senator AUR: „Auzi, invenție la guvernul Bolojan: firme de plată a pensiilor. Luați mâinile de pe banii românilor!”

Senatorul AUR Petrișor Peiu condamnă decizia guvernului Bolojan de a confisca contribuțiile a 8,3 milioane de români și de a le încredința unor firme străine care vor face profituri uriașe pe seama lor.

Peiu mai spune că statul nu va câștiga nimic și că deficitul bugetar nu are nicio legătură cu asta.

"171 de miliarde de lei, contribuțiile a 8,3 milioane de români, vor fi confiscate de guvern și date pe mâna unor firme, cele mai multe străine, care vor realiza profituri uriașe doar pentru că vor primi banii celor 8,3 milioane de nefericiți.

Statul nu va câștiga nimic, deficitul bugetar nu are nicio legătură cu asta”, spune senatorul AUR într-un comunicat.

„Infama coaliție pentagonală”

„Pur și simplu, infama coaliție pentagonală PNL-PSD-USR-UDMR-minorități a decis, fără să îi întrebe pe cei 8,3 milioane de proprietari ai contribuțiilor acumulate din Pilonul II, că aceștia nu au dreptul să și-i administreze singuri la pensie, iar în locul lor să decidă statul un grup de firme care să facă profituri uriașe doar din plata eșalonată a banilor respectivi.

Acum, atenție cine sunt acele firme: societăți de asigurare, nu mai e niciuna românească, actualii administratori de fonduri din Pilonul II, nicio firmă românească, dar și unele firme "de plată a pensiilor".

Auzi, invenție la guvernul Bolojan: firme de plată a pensiilor!”, adaugă Petrișor Peiu.

„Luați mâinile de pe banii românilor!”

„Această măsură este fix în logica antidemocratică și anticapitalistă prin care aceleași partide au hotărât să plătească eșalonat banii pentru salariile restante sau banii pentru despăgubirile celor furați de același stat, inclusiv cei deciși prin hotărâri judecătorești.

PSD-PNL-UDMR-USR-minorități, luați mâinile de pe banii românilor! Lăsați națiunea asta în pace!", a mai declarat Petrișor Peiu.

