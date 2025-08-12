Senator AUR, despre creșterea inflației: „Guvernul Bolojan a ratat definitiv startul reformării statului eșuat. Românii plătesc sume enorme pentru supraviețuire”

Autor: Maria Popa
Marti, 12 August 2025, ora 15:12
126 citiri
Senator AUR, despre creșterea inflației: „Guvernul Bolojan a ratat definitiv startul reformării statului eșuat. Românii plătesc sume enorme pentru supraviețuire”
Senatorul AUR, Petrișor Peiu FOTO: Facebook/AUR

Senatorul AUR, Petrișor Peiu reacționează dur marți, 12 august, după anunțul creșterii inflației.

Peiu spune că Guvernul Bolojan a ratat definitiv startul reformării statului eșuat.

Inflația analizată a atins 7,84% în luna iulie, înaintea unui val uriaș de scumpiri care a început la 1 august, ca urmare a deciziei guvernului Bolojan de a crește concomitent cota TVA și accizele.

Pragul înalt de la care pleacă inflația înainte de scumpirile programate în august va genera și mai multă suferință milioanelor de români care sunt nevoiți să plătească sume enorme pentru supraviețuire”, spune Petrișor Peiu într-un comunicat.

„În contrasens cu curentul Europei”

„Mai mult, tăvălugul scumpirilor vine pe fondul scăderii veniturilor pentru multe categorii de cetățeni, de la profesori, până la mamele aflate în concediu de creștere a copilului, sau până la puținii supraviețuitori ai opresiunii comuniste.

Creșterea simultană a TVA și a accizelor generează o scumpire masivă a serviciilor de transport, care va genera transmiterea în cascadă a creșterilor de cost către consumatorul final.

Au reușit cei autointitulați "pro-europeni" să determine o Românie în contrasens cu curentul Europei. Căci, în vreme ce inflația scade în Uniunea Europeană, în România crește puternic”, adaugă senatorul AUR.

„Guvernul Bolojan a ratat startul reformării”

„Coaliția pentagonală PNL-PSD-UDMR-USR-minoritatea reușește astfel să demoleze puterea de cumpărare a românilor, dar și să distrugă competitivitatea firmelor românești. Totul pentru a permite statului să "înghită" mai ușor imensa creștere a datoriei publice.

Rezultă de aici, cu claritate, că guvernul Bolojan a ratat definitiv startul reformării statului eșuat. Iar premierul și-a epuizat deja întreaga rezervă de credibilitate”, a mai declarat senatorul AUR, Petrișor Peiu.

Senator AUR: „Auzi, invenție la guvernul Bolojan: firme de plată a pensiilor. Luați mâinile de pe banii românilor!”
Senator AUR: „Auzi, invenție la guvernul Bolojan: firme de plată a pensiilor. Luați mâinile de pe banii românilor!”
Senatorul AUR Petrișor Peiu condamnă decizia guvernului Bolojan de a confisca contribuțiile a 8,3 milioane de români și de a le încredința unor firme străine care vor face profituri uriașe...
Președintele Senatului: „Cred că această coaliție va rămâne în această formulă. Cele 4 partide au înțelepciunea necesară să meargă înainte”
Președintele Senatului: „Cred că această coaliție va rămâne în această formulă. Cele 4 partide au înțelepciunea necesară să meargă înainte”
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marți, 12 august, că actuala formulă a coaliției de guvernare este "cea mai sănătoasă" pentru România, pentru că are o majoritate...
#aur, #petrisor peiu, #crestere inflatie, #crestere inflatie Romania, #guvernul bolojan, #masuri austeritate, #deficit bugetar , #AUR
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: razboiul nu se termina dupa intalnirea din Alaska. Care e urmatoarea tara vizata de "o operatiune militara speciala"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a terminat "telenovela": negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, incheiate

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Senator AUR, despre creșterea inflației: „Guvernul Bolojan a ratat definitiv startul reformării statului eșuat. Românii plătesc sume enorme pentru supraviețuire”
  2. POT a depus în Parlament o propunere legislativă „ambițioasă”. Anamaria Gavrilă: „Polonia sprijină familiile, România taxează mamele”
  3. Titus Corlăţean, despre anunțul candidaturii sale la şefia PSD: „A avut un ecou larg în profunzimea partidului. Oamenii încep să se manifeste”
  4. Adrian Năstase, atac dur la adresa Alinei Mungiu-Pippidi. Fostul premier se consideră un „sacrificiu ritualic” în „cruciada cătușelor”
  5. Președintele Senatului: „Cred că această coaliție va rămâne în această formulă. Cele 4 partide au înțelepciunea necesară să meargă înainte”
  6. Marcel Ciolacu revine cu tupeu și dă sfaturi de guvernare. Acuză actualul guvern pentru explozia inflației în România
  7. Majorările de taxe și impozite, preocuparea principală a guvernului Bolojan. Reformele și restructurările mult așteptate… pot să mai întârzie
  8. Capcana pe care PSD și-ar săpa-o singur dacă intră în opoziție. Consultant politic: „Va avea o viață la fel de grea”
  9. Guvernul minoritar, varianta de coșmar pentru Bolojan și USR. Reformele promise de Guvern, amenințate de o posibilă intrare în Opoziție a PSD
  10. Trucul prin care România poate face autostrăzi și căi ferate cu banii destinați apărării. Ministrul Moșteanu: „S-ar putea construi și spitale”