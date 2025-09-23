Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”

În ciuda unei creșteri fulminante a partidului AUR, care a reușit să-l ducă pe George Simion în turul al II-lea, asigurându-și, de asemenea, rolul de opoziție principală în Parlament, susținerea acestuia în rândul electoratului pare să șchiopăteze.

Analistul politic Adi Zăbavă a declarat, pentru Ziare.com, că nu este foarte cert către ce formațiune se îndreaptă procentele AUR, dar mișcările electoratului trebuie privite în cheia congresului PSD.

„E foarte greu de spus către ce partid s-au dus procentele AUR pentru că nu putem compara mere cu pere. Dacă totuși comparăm acest sondaj cu ultimele, putem afirma că o parte din diferență s-a dus spre PSD, probabil, ținând cont că există o creștere semnificativă la PSD în comparație cu alte sondaje.

E important să punem toate aceste sondaje în context, suntem înaintea congresului Partidului Social Democrat — un congres foarte important — și multe lucruri pe care le vedem în această perioadă pot fi interpretate și prin prisma bătăliei interne din PSD. Deși nu pot decât să speculez, dacă AUR scade, e posibil ca PSD să capitalizeze măcar o parte din electoratul pe care îl pierde AUR. Repet însă: vorbim despre presupuneri”.

Reamintim că, potrivit unui sondaj CURS, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, AUR ar ocupa primul loc, cu 34% din intențiile de vot, urmat de PSD (23%), PNL (16%) și USR (12%). Cercetarea a fost realizată în perioada 5–19 septembrie 2025 pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de persoane adulte din România și are o marjă de eroare de ±3%.

Pentru AUR, scăderea e semnificativă, după mai multe luni în care nu scădea sub 40% în intenția de vot.

Adi Zăbavă: „Sunt convins că vor mai apărea partide”

Potrivit unui alt sondaj, făcut public de INSCOP, peste jumătate dintre români (50,6%) ar fi dispuși să acorde votul lor unui partid nou înființat la viitoarele alegeri. Aceeași cercetare arată că 55,1% dintre români sunt de acord cu afirmația „Toate partidele existente acum în România ar trebui să dispară și să fie înlocuite cu unele noi”.

Consultantul politic Adi Zăbavă susține că cifrele nu reprezintă deloc o surpriză.

„Nemulțumirea față de clasa politică e atât de mare încât ideea unui partid nou este atractivă pentru o parte importantă a societății. Acest sondaj confirmă o realitate pe care o observăm și noi: când încrederea în clasa politică este la minime, nu ne miră că o proporție semnificativă ar fi dispusă să voteze un partid nou”, a declarat acesta.

Întrebat dacă oamenii s-ar îndrepta către un nou partid cu retorica AUR sau dacă ar aștepta apariția unui partid mai progresist, cu valori de stânga, consultantul politic a precizat că nu există un singur tip de formațiune care să poată acoperi întreg bazinul electoral care se consideră nereprezentat.

„Ar trebui să avem datele socio-demografice din spate ca să răspundem precis. Pare clar că nemulțumirea există în rândul celor anti-sistem. În același timp, cred că există categorii diferite de electorat care ar vota un partid nou — oameni care astăzi nu se mai simt reprezentați. Nu cred că există un singur tip de partid care să poată capitaliza întreg „bazinul” celor care vor noutate. Cu siguranță, un partid populist sau extremist, cu nuanțe suveraniste, ar putea capitaliza o bună parte din această nemulțumire, dar nu e exclus să existe și alte formule. E posibil, de asemenea, ca un partid autentic de stânga să atragă electorat.

E important de subliniat că disponibilitatea de a vota un partid nou nu înseamnă automat că acel partid va reuși în realitate să adune voturi în număr suficient. Mulți dintre cei care declară că ar vota un partid nou, în practică, s-ar putea reorienta către formațiuni cunoscute sau către competitori ai AUR.

Sunt însă convins că, până în 2028, se va face loc pentru un partid nou pe scena politică, cu șanse reale. Sunt convins că vor mai apărea partide”, a conchis Adi Zăbavă.

