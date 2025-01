AUR recunoaște că la proteste "anumiți oameni, trimiși, infiltrați sau din propria lor dorință au avut anumite atitudini necorespunzătoare și ilegale"

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va organiza săptămânal diverse forme de protest ca reacție la 'abuzurile' actualei guvernări, a declarat, luni, 13 ianuarie, prim-vicepreședintele partidului, Marius Lulea, într-o conferință de presă.

'Vom continua cu diverse forme de protest, săptămâna viitoare vor fi organizate proteste la nivel de județ. Noi doar asigurăm structura necesară desfășurării acestor proteste și autorizațiile necesare. Suntem încrezători că AUR va putea să înlocuiască actualul Guvern cu un Guvern AUR. Sunt proteste săptămâna viitoare în toată țara, sâmbătă, după care urmează ca în cealaltă săptămână să gândim o nouă formă de protest. Nu știu dacă va fi un flash mob sau modul în care se va ajunge în cele din urmă să se protesteze, dar știu cu siguranță că în fiecare săptămână va exista o reacție la aceste abuzuri pe care le face actuala guvernare', a afirmat Lulea.

Deputatul AUR Mihai Enache a susținut, la rândul său, că partidul pe care îl reprezintă va asigura buna organizare a manifestațiilor așa cum s-a procedat și la protestul de duminică. El a menționat că organizatorii au vegheat la buna desfășurare a protestului din 12 ianuarie de la București și au comunicat cu forțele de ordine în situații punctuale.

'Și la manifestațiile pe care le vom organiza sâmbătă, de la ora 14,00, la toate Prefecturile din țară, noi vom asigura buna organizare și vom proteja, ca și ieri, inclusiv reprezentanții mass-media. Nu sprijinim niciun răspuns violent, tocmai de aceea noi am fost primii care am intervenit atunci când anumiți oameni, trimiși, infiltrați sau din propria lor dorință au avut anumite atitudini necorespunzătoare și ilegale (...). Ca și ieri, (va fi) un număr corespunzător de oameni, de membri de partid care să fie vigilenți la orice infracțiune sau orice contravenție se comite în cadrul manifestației. De la momentul identificării oricărei manifestații de acest gen este treaba forțelor de ordine și noi, și ieri, am comunicat cu forțele de ordine pentru aplanarea sau extragerea anumitor manifestanți care aveau atitudini necuviincioase', a subliniat Enache.

