Revenirea lui Călin Georgescu: încearcă să capitalizeze construcția politică a AUR. George Simion pierde partidul dacă îl pune premier ANALIZĂ

După ce în luna mai anunțase că se retrage din viața politică, Călin Georgescu revine tot mai vizibil în spațiul public, stârnind controverse despre o posibilă numire în funcția de premier într-o eventuală alianță AUR–PSD. Potrivit analiștilor politici, Georgescu încearcă să capitalizeze notorietatea personală în avantajul proiectului politic al AUR, care continuă să atragă simpatizanți prin mesajele sale anti-sistem și prin exploatarea nemulțumirilor sociale.

Consultantul politic Daniel Olteanu, într-o analiză pentru Ziare.com, explică motivele din spatele acestei reveniri și contextul în care are loc. Conform expertului, AUR, deși în creștere în sondaje, rămâne un partid cu un discurs polarizant, iar asocierea cu Georgescu nu a consolidat încă poziția partidului peste majoritatea absolută.

Un element de interes în analiza consultantului este relația dintre Călin Georgescu și liderul AUR, George Simion. Deși cei doi s-au afișat împreună în campania electorală, tensiunile dintre ei sunt evidente, iar Călin Georgescu l-a minimalizat pe George Simion cu expresii precum „protejatul meu mai tânăr”.

AUR și miza narativului anti-sistem

Potrivit consultantului politic Daniel Olteanu, proiectul AUR continuă să câștige teren în sondaje, însă partidul lui George Simion rămâne „captiv unui discurs de dezbinare, mult prea vehement și strident”. Asocierea cu figura lui Călin Georgescu nu reușește, cel puțin deocamdată, să ofere partidului un plus de stabilitate sau un avantaj electoral considerabil.

„Proiectul AUR pare că prinde avânt, dacă ne uităm la ultimele sondaje publice. Cu toate acestea, principalul partid de opoziție rămâne captiv unui discurs de dezbinare, mult prea vehement și strident. Chiar asocierea, forțată sau nu, cu figura lui Călin Georgescu nu reușește să-l consolideze peste majoritatea absolută. Însă aceasta este doar o poză de moment.

Rețeta AUR e simplă: exploatarea nemulțumirilor și narativele anti-sistem. Odată cu terminarea vacanței și începerea noii sesiuni parlamentare, lucrurile pot lua alte direcții. În condițiile în care Guvernul continuă să ia măsuri care țintesc populația generală și nu se concentrează pe cererile de reformă și reducere a privilegiilor, este posibil ca opțiunile politice să migreze spre singura alternativă credibilă și cu șanse, AUR”, a explicat Daniel Olteanu pentru Ziare.com.

Relația complicată Georgescu–Simion

Consultantul atrage atenția și asupra tensiunilor dintre George Simion și Călin Georgescu. Cei doi s-au afișat împreună în campania de anul trecut, însă Georgescu nu a ezitat să-l minimizeze pe liderul AUR, referindu-se la el drept „protejatul meu mai tânăr”.

„Călin Georgescu, la fel ca în toamna trecută, încearcă să capitalizeze în nume propriu construcția politică a AUR. Vă spuneam în alte analize că George Simion l-a urmărit pe Georgescu, și-a făcut poze cu el, însă inamiciția dintre cei doi a fost vizibilă în emisiunile electorale din săptămâna din mai de dinaintea turului al doilea. Atunci au apărut împreună, iar Georgescu l-a minimalizat pe George Simion cu expresii precum „protejatul meu mai tânăr”.

Cei doi sunt perfect conștienți că nu pot unul fără celălalt, Georgescu cu propria notorietate și Simion cu construcția politică. Pe de altă parte, „două săbii nu pot încăpea într-o teacă”, iar problema de leadership dual nu poate dura la nesfârșit. Georgescu urmărește o revenire, forțând consecințe ale discursului lui Simion, care toată vara l-a arătat drept opțiune de premier. Simion, însă, pierde partidul dacă această situație va deveni realitate, eșaloanele doi și trei urmând să graviteze în mod natural în jurul noului pol de putere”, a precizat Daniel Olteanu în analiza pentru Ziare.com.

Scenariul PSD–AUR: de la improbabil la posibil

În opinia consultantului, o alianță PSD–AUR nu este de actualitate, dar nu poate fi exclusă în viitor, mai ales dacă PSD își pierde rolul de „protector social” și actuala coaliție de guvernare se blochează.

„PSD–AUR nu e scenariul de azi, dar devine posibil dacă PSD își pierde rolul de protector social și coaliția actuală se gripează. Decizia ține de noua conducere și de nota de plată electorală a reformelor. Există facțiuni din PSD care și-ar dori o guvernare populistă alături de AUR, care văd ca motor al creșterii politice o întoarcere la populismul naționalist”, a mai spus Daniel Olteanu pentru Ziare.com.

