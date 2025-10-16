AUR sesizează Curtea Constituțională împotriva legii privind plata pensiilor private. "Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III"

Autor: Daniel Groza
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 09:01
198 citiri
AUR sesizează Curtea Constituțională a României FOTO /ccr.ro

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) sesizează joi Curtea Constituțională împotriva legii privind plata pensiilor private, adoptată miercuri de Camera Deputaților, acuzând că „prin acest proiect, Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III!”. Partidul susține că legea reduce controlul românilor asupra propriilor economii și favorizează în principal statul și administratorii fondurilor private.

"Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) depune, astăzi, o sesizare la Curtea Constituţională împotriva Legii privind plata pensiilor private (PL-x nr.320/2025), care a fost adoptată miercuri în Camera Deputaţilor. Prin acest proiect, Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III! Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat „pentru” adoptare, însă iniţiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciţi ai contribuabililor români"informează AUR.

În opinia reprezentanţilor AUR, în forma actuală a proiectului legislativ, cei care sunt adevăraţii beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor care vor încasa comisioane de 0,21%-0,27%, câştigând cât mai mulţi bani dacă aceştia rămân cât mai mult timp în conturi, dar principalul câştigător este statul român care ”a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriaşe”.

AUR consideră că sistemul de pensii a funcţionat timp de aproape două decenii cu reguli clare, iar românii au contribuit cu încredere la el pentru a-şi asigura o pensionare liniştită.

”Acum, ceea ce vedem este o încălcare vădită atât a încrederii românilor, cât şi o preluare ilegitimă a controlului asupra sumelor de bani şi o pedepsire a celor care au muncit cinstit şi au pus bani deoparte. În loc să ofere siguranţă, legea adoptată reduce controlul pe care românii îl au asupra propriilor bani şi generează un precedent periculos: regulile pot fi schimbate oricând, chiar înainte de a-ţi primi drepturile pentru care ai contribuit o viaţă. Practic, Guvernul îţi transmite că, de fapt, banii tăi nu mai sunt ai tăi„, argumentează AUR.

Alianţa pentru Unirea Românilor subliniază că nu poate sta deoparte în faţa deciziilor neconstituţionale girate de coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR.

”Nu acceptăm sacrificarea economiilor fiecărui român în numele austerităţii cât timp marile averi scapă neatinse, iar privilegiaţii statului îşi încasează liniştiţi veniturile grase”, conchide AUR.

Proiectul de lege referitor la pensiile private a fost adoptat de Camera Deputaţilor, miercuri, în calitate de for decizional. S-au înregistrat 178 de voturi ”pentru”, 64 de voturi împotrivă şi 22 abţineri.

La vot, POT s-a abţinut să voteze proiectul de lege, iar parlamentarii AUR a votat împotrivă.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru autorizarea, organizarea, funcţionarea, supravegherea şi controlul furnizorilor de pensii private şi a fondurilor de plată a pensiilor private, avizarea, funcţionarea, supravegherea şi controlul instituţiilor de credit pentru desfăşurarea activităţii de depozitare şi de custodie a activelor fondurilor de plată a pensiilor private, respectiv avizarea auditorilor financiari, pentru activitatea desfăşurată în calitate de auditor al furnizorilor de pensii private şi a fondurilor de plată pensiilor private, precum şi avizarea/autorizarea, funcţionarea, supravegherea şi controlul agenţilor de marketing.

Articolul 55 prevede că membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plăţii pensiilor lunare.

Bolnavul cu afecţiuni oncologice, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului, cu modificările şi completările ulterioare, poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal sub formă de plată unică.

Opţiunea este prevăzută în contractul de plată.

Joi, ICCJ decide dacă va contesta la CCR proiectul.

#aur, #sesizare CCR, #pensii, #lege, #guvernul bolojan , #legea pensiilor
