Simion pornește "avalanșa" moțiunilor. AUR vrea să atace fiecare ministru din actualul Cabinet

Parlamentarii AUR vor depune moţiuni simple împotriva fiecărui ministru din actualul Cabinet, a anunţat luni, 13 octombrie, preşedintele partidului, George Simion.

"Sperăm din suflet ca Opoziţia parlamentară să se ralieze acestor demersuri şi sperăm să nu mai existe confuziile pe care le vedem în spaţiul public. Sunt anumite partide care nu îşi găsesc identitatea (...) şi nu ştiu dacă se află la guvernarea sau în opoziţie. Le readucem aminte, tuturor senatorilor, deputaţilor, şi de la PSD şi de la USR, că sunt împreună la guvernare", a afirmat, luni seară, George Simion, într-o conferinţă susţinută la Parlament.

El a spus că România ar fi fost "altfel" privită în Europa dacă AUR ar fi fost la guvernare.

"Dacă ar fi respectat voinţa poporului român şi ne-ar fi lăsat să demonstrăm la guvernare ceea ce vrem să facem, dacă ne lăsau să abordăm altfel politica externă, altfel am fi fost priviţi în marile cancelarii europene", a adăugat George Simion.

Întrebat despre o eventuală demarare a procedurii de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan, liderul AUR a răspuns: "De aceea facem acest joc democratic cu moţiunile (...) pentru că nu avem o majoritate parlamentară. Un vot în Parlament acum nu ar avea succes, aşa cum nu au nici moţiunile simple sau de cenzură. (...) Nicuşor Dan şi-a arogat nişte atribuţii care nu îi aparţin şi actualul PSD îl ţine în braţe pe Nicuşor Dan. Până când una dintre cele patru formaţiuni care formează actuala coaliţie nu îşi schimbă poziţia, nu vom reuşi o suspendare a lui Nicuşor Dan. Dar aşteptăm evoluţia lucrurilor".

