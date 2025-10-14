Simion pornește "avalanșa" moțiunilor. AUR vrea să atace fiecare ministru din actualul Cabinet

Autor: Adrian Zia
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 22:46
315 citiri
Simion pornește "avalanșa" moțiunilor. AUR vrea să atace fiecare ministru din actualul Cabinet
George Simion, liderul AUR FOTO Facebook/George Simion

Parlamentarii AUR vor depune moţiuni simple împotriva fiecărui ministru din actualul Cabinet, a anunţat luni, 13 octombrie, preşedintele partidului, George Simion.

"Sperăm din suflet ca Opoziţia parlamentară să se ralieze acestor demersuri şi sperăm să nu mai existe confuziile pe care le vedem în spaţiul public. Sunt anumite partide care nu îşi găsesc identitatea (...) şi nu ştiu dacă se află la guvernarea sau în opoziţie. Le readucem aminte, tuturor senatorilor, deputaţilor, şi de la PSD şi de la USR, că sunt împreună la guvernare", a afirmat, luni seară, George Simion, într-o conferinţă susţinută la Parlament.

El a spus că România ar fi fost "altfel" privită în Europa dacă AUR ar fi fost la guvernare.

"Dacă ar fi respectat voinţa poporului român şi ne-ar fi lăsat să demonstrăm la guvernare ceea ce vrem să facem, dacă ne lăsau să abordăm altfel politica externă, altfel am fi fost priviţi în marile cancelarii europene", a adăugat George Simion.

Întrebat despre o eventuală demarare a procedurii de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan, liderul AUR a răspuns: "De aceea facem acest joc democratic cu moţiunile (...) pentru că nu avem o majoritate parlamentară. Un vot în Parlament acum nu ar avea succes, aşa cum nu au nici moţiunile simple sau de cenzură. (...) Nicuşor Dan şi-a arogat nişte atribuţii care nu îi aparţin şi actualul PSD îl ţine în braţe pe Nicuşor Dan. Până când una dintre cele patru formaţiuni care formează actuala coaliţie nu îşi schimbă poziţia, nu vom reuşi o suspendare a lui Nicuşor Dan. Dar aşteptăm evoluţia lucrurilor".

George Simion își păstrează mandatul politic în partid. „AUR urmează tiparul clasic al mişcărilor radicale: un lider dominant și un eșalon doi slab vizibil” ANALIZĂ
George Simion își păstrează mandatul politic în partid. „AUR urmează tiparul clasic al mişcărilor radicale: un lider dominant și un eșalon doi slab vizibil” ANALIZĂ
AUR se pregătește pentru congresul național de pe 30 noiembrie, la Alba Iulia, un eveniment care se anunță mai degrabă formal decât competitiv, George Simion fiind, până în prezent,...
O explicație pentru scorul AUR din ultimul sondaj: "Avem fix 40-45% care votează clar și repetat pentru pomeni de la stat, pentru ceaușism târziu"
O explicație pentru scorul AUR din ultimul sondaj: "Avem fix 40-45% care votează clar și repetat pentru pomeni de la stat, pentru ceaușism târziu"
Cel mai recent sondaj politic din România, sondaj conform căruia partidul AUR ar obține 40 la sută din voturile cetățenilor români, este comentat în termeni ironici de Andrei Caramitru....
#aur, #motiuni ministri guvernul bolojan, #opozitie , #AUR
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Seful NATO rade de submarinele rusilor:"Pare o vanatoare a celui mai apropiat mecanic"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
IS-TO-RI-E: tara cat judetul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. George Simion nu se dă dus din fruntea AUR. Candidează pentru un nou mandat de președinte la congresul partidului din noiembrie
  2. Ce l-a sfătuit Nicușor Dan să facă pe premierul Ilie Bolojan dacă legea privind pensiile magistraților pică la CCR
  3. Simion pornește "avalanșa" moțiunilor. AUR vrea să atace fiecare ministru din actualul Cabinet
  4. Iese PSD de la guvernare sau pică Bolojan? „Ruperea coaliției este un „no-go”. Va pune pe tapet soluții mai puțin bune pentru România”
  5. George Simion își păstrează mandatul politic în partid. „AUR urmează tiparul clasic al mişcărilor radicale: un lider dominant și un eșalon doi slab vizibil” ANALIZĂ
  6. AUR și-a pierdut șeful de la filiala Sibiu. Sebastian Suciu și-a dat demisia din funcţie şi din partid acuzând "compromisuri politice impuse"
  7. AUR în topul sondajelor. Când am putea vedea un guvern din care să facă parte și suveraniștii? „Este greu să recruteze „la bucată” din celelalte partide”
  8. Gruparea Grindeanu are undă verde la șefia partidului, după ieșirea din cursă a lui Corlățean: „Era mai bine să existe o competiție internă”
  9. O explicație pentru scorul AUR din ultimul sondaj: "Avem fix 40-45% care votează clar și repetat pentru pomeni de la stat, pentru ceaușism târziu"
  10. Președintelui nu-i pasă de amenințările cu suspendarea din funcție. Nicușor Dan susține că "sunt alte lucruri care trebuie să ne îngrijoreze"

Ultimele emisiuni

Ieri, 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 141 - AUR conduce detașat în...