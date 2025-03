AUR îi va cere lui Simion să candideze, crede Claudiu Târziu. Cum îl vede pe Dan Dungaciu ca variantă de rezervă

Europarlamentarul AUR Claudiu Tîrziu a declarat, luni, 10 martie, despre strategia partidului, după ce BEC a respins candidatura lui Călin Georgescu, că probabil îi va cere lui George Simion să candideze din nou, pentru că acesta are responsabilitatea pentru strategia de până acum.

Despre Dan Dungaciu, Tîrziu a mai spus că ar fi un candidat bun, dar nu ştie câtă priză poate să aibă la un electorat de tip naţionalist. Întrebat dacă ia în calcul să candideze la prezidenţiale, Claudiu Tîrziu a arătat că, dacă i s-ar cere, ar trebui să accepte.

”Eu am atras atenţia de două luni încoace că avem nevoie de un plan B”, a spus Claudiu Tîrziu, la Prima News, despre ce va face AUR după ce BEC a respins candidatura lui Călin Georgescu la prezidenţiale.

Întrebat ce i-au răspuns cei din AUR, el a răspuns: ”Nu, că nu e nevoie de plan B pentru că noi avem acest plan de susţinere până la capăt a domnului Călin Georgescu şi că nu se poate să fie interzis”. Europarlamentarul a arătat că era ”atât de previzibil că odată ce au anulat alegerile de anul trecut sunt capabili să le interzică”.

”Era atât de previzibil. Nu au vrut să asculte, nu m-au crezut, în regulă. Dar nu au gândit un plan B. Un candidat pe care să-l susţină toţi suveraniştii, cu care să fie de acord şi domnul Călin Georgescu, care să fie anunţat din timp şi care acum n-ar fi făcut decât să intre în cursă. Acum, pe ultima sută de metri, va fi foarte greu să scoatem pe cineva pe care să-l impunem. Şi avem două variante de lucru”, a precizat el.

Claudiu Tîrziu a menţionat că o variantă este că ”partidul va hotărî, îi va cere şi probabil că nu o să se chinuie foarte mult să-l convingă pe preşedintele partidului, pe George Simion, să candideze din nou”.

Despre faptul că Simion a spus în nenumărate rânduri că nu vrea să candideze, Tîrziu a răspuns: ”Nu prea are loc de întors pentru că este cel mai expus, a fost candidat, pe de altă parte este cu notorietatea cea mai mare şi are şi responsabilitatea pentru strategia adoptată până acum. Deci, în mod firesc, ar trebui să-şi asume această bătălie”. Tîrziu a mai spus că Simion a luat la prezidenţiale 12,87% faţă de partid care a luat 18,3%. ”A luat sub scorul partidului în mod evident. A fost o conjunctură. Acum este o altă conjunctură. Eu însă sunt un spirit lucid şi ştiu că şi dacă domnul Georgescu ar fi de acord cu candidatura lui George Simion, nu se transferă în mod automat toate voturile de la unul la celălalt”, a explicat Claudiu Tîrziu.

Europarlamentarul a mai spus că, dacă nu candidează George Simion şi propun un alt candidat, va fi foarte greu de asemenea să-l impună. Întrebat despre varianta Dan Dungaciu, Claudiu Tărziu a spus: ”Eu îl cunosc bine pe Dan Dungaciu. Este un profesionist în sociologie, este un analist pe politică externă şi mai ales pe geopolitica foarte apropiată în spaţiul acesta estic. Foarte priceput, care funcţionează ca un reper pentru mulţi. E un om, aşa cum îl cunosc eu de onoare, ar fi un candidat bun, dar, încă o dată, nu ştiu câtă priză poate să aibă la un electorat de tip naţionalist, suveranist, pentru că el nu s-a făcut neapărat remarcat în acest sens, şi-a păstrat întotdeauna o poziţie de tehnocrat, de om care priveşte obiectiv lucrurile şi e firesc ca profesor universitar să fi făcut aşa ceva”, a explicat Tîrziu.

Întrebat dacă ia în calcul să candideze la prezidenţiale, Claudiu Tîrziu a arătat că, dacă i s-ar cere, ar trebui să accepte. ”La rigoare aş accepta, dar eu nu mă propun şi nici nu îmi doresc aşa ceva, astăzi, pentru că sunt în aceeaşi situaţie cu alţii care ar intra pe ultima sută de metri. Nici eu nu m-am profilat drept un candidat la prezidenţie cu mult timp înainte şi eu aş avea de recuperat un handicap major. Nu ştiu dacă profilul meu chiar se apropie atât de mult de profilul domnului Georgescu încât să satisfacă susţinătorii domnului Georgescu. Ar trebui să am un sprijin real din partea partidului, să-şi dorească şi partidul să fac această candidatură, să particip la alegeri şi nu doar partidul meu, ci şi celelalte partid de suveraniste. Pentru că acum este iarăşi clar. Diana Şoşoacă va fi respinsă. Nu va intra în cursă. S-a folosit exemplul ei pentru a-l opri pe domnul Georgescu”, a arătat Claudiu Tîrziu.

”Acum poate că înţelege şi dânsa că ar trebui să ne unim forţele. Tot fac apel la unitatea forţelor suveraniste şi mai ales a celor parlamentare. Nu putem să facem de unii singuri minuni. Pentru că suntem totuşi într-o minoritate”, a spus el.

”Dacă partidul ar hotărî asta şi domnul Georgescu ar fi de acord, aş intra. Dar astăzi, cred că ar fi o candidatură de sacrificiu. Nu ar fi o candidatură cu şanse reale de a obţine victoria. Şi eu nu intru în aventuri. Eu sunt un om politic nu doar responsabil, ci şi foarte aşezat. Îmi place să gândesc pe termen lung, să văd toate mutările adversarilor, să ştiu exact ce am de făcut. De aceea am făcut avertismentele de rigoare şi cu privire la acest plan”, a mai afirmat eurodeputatul AUR.

Întrebat despre o candidatură a Cristelei Georgescu, Tîrziu a spus: ”În niciun caz. Eu nu am auzit o asemenea discuţie în partid. Nu cred că e măsurată de un sociolog. Dacă Georgescu ar face acest gest, le-ar scădea credibilitatea amândurora în mod categoric şi de asemenea ar scădea credibilitatea întregii părţi suvereniste a aspectului politic. Nu se transferă calităţile unui om la soţul sau soţia lui”.

