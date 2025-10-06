Suveraniștii au propriul raport despre anularea alegerilor. „AUR joacă din nou cartea sa de polarizare în formă continuată a societății”

AUR a prezentat propriul raport privind anularea alegerilor și a cerut suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că „a uzurpat voința poporului”. Liderul partidului, George Simion, a anunțat că documentul va fi tradus „în toate limbile de circulație internațională” și transmis către toate cancelariile străine, într-un demers menit să ofere o contrapondere la raportul prezentat de președintele României liderilor europeni.

Simion a afirmat că demersul AUR reprezintă o opoziție nu doar față de documentul transmis de Cotroceni, ci și față de „rechizitoriul plăsmuit” de actualul Procuror General al României, acuzând autoritățile că „inventează tentative de lovituri de stat” pentru a acoperi „furtul voturilor românilor”.

Potrivit liderului AUR, partidul său intenționează să transforme acest raport într-un instrument de comunicare politică și internațională, menit să legitimeze poziția sa de victima a sistemului politic actual.

Consultantul politic Radu Magdin, analist și strategist în domeniul leadership-ului, CEO al Smartlink Communications, a analizat, într-un dialog cu Ziare.com, tactica partidului suveranist și modul în care își joacă toate cărțile politice. Potrivit lui Radu Magdin, în timp ce AUR se profesionalizează în comunicare și exploatează frustrările publice, liderii palatelor pierd teren prin lentoare administrativă și prin lipsa unei comunicări coerente, inclusiv în relațiile externe.

Ads

„AUR încearcă să se justifice înfrângerea lui George Simion”

Analistul Radu Magdin consideră că AUR se pregătește deja pentru următoarele alegeri. Pe de altă parte, dincolo de zgomotul politic al ultimelor săptămâni, guvernarea și Palatul Cotroceni au pierdut timp prețios, mișcându-se lent în privința deciziilor esențiale.

„AUR joacă din nou cartea sa de polarizare în formă continuată a societății, încearcă să se justifice înfrângerea lui George Simion și să pregătească terenul pentru alegeri parlamentare din 2028 și prezidențiale din 2030. Sigur că o parte din electoratul lor va crede ceea ce a fost prezentat în momentul cu pricina. Din păcate, pentru guvernare în sens larg și pentru coaliție și inclusiv pentru Palatul Cotroceni, foarte multe lucruri s-au făcut foarte încet în ultimele luni, inclusiv aceste nominalizări de care eu mă bucur la Palatul Cotroceni, consider că o parte din nominalizări sunt foarte bune, nu bune, dar s-a pierdut timp, s-au pierdut câteva luni”, a spus Radu Magdin pentru Ziare.com.

Ads

„AUR riscă să devină mai profesionist decât ei”

În același timp, Radu Magdin a analizat și modul în care România își prezintă documentele și rapoartele oficiale la nivel european, menționând lipsa de profesionalism în redactarea acestora.

În opinia expertului, guvernanții ar trebui să acorde o atenție mult mai mare comunicării strategice și calității documentelor publice, indicând că, în ritmul actual, AUR ar putea deveni mai profesionist în anumite domenii.

„De asemenea, cum au remarcat și alți analiști, felul în care arată, iertați-mă, anumite rapoarte care se presupune că sunt prezentate la Bruxelles, inclusiv la reuniunea recentă a liderilor europeni, sincer nu face neapărat onoare profesională celor care le redactează. Spun asta ca analist care citește foarte multe rapoarte internaționale de Think Tank-uri, fundații și nu numai.

Din această perspectivă, guvernarea să se gândească foarte serios apropo de redactare și prezentare de documente din partea AUR și să-și pună întrebări foarte serioase în guvernarea, dacă nu cumva AUR riscă să devină mai profesionist decât ei, atât în operațiuni și relații externe, cât și în redactarea de documente-cheie, cu posibilă difuzare internațională dincolo de cea națională”, a opinat Radu Magdin într-un interviu pentru Ziare.com.

Ads