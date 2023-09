Viceliderul grupului AUR după acuzațiile de viol lansate de o adolescentă la adresa unor membri de partid: "Eu cred că este o înscenare"

Antonio Andruşceac, viceliderul grupului AUR din Camera Deputaţilor, a declarat luni, 18 septembrie, despre acuzaţiile de viol lansate de o adolescentă, după participarea la Şcoala de vară a partidului că sunt o grămadă de semne de întrebare şi că el crede că este o înscenare. Deputatul a precizat că formaţiunea a demarat o anchetă internă privind acest incident grav.

”Astăzi dimineaţă când am ajuns la Parlament am auzit pentru prima oară că există această plângere. Am demarat în interiorul partidului o anchetă şi acum toată lumea spune că ceea ce reclama această tânără nu este nicidecum un viol, că spune că s-ar fi trezit din beţie cu nişte dureri inghinale. Acum, dacă spune că a făcut o reclamaţie şi a identificat şi doi colegi despre care nu a spus în prima fază, rămâne de văzut, lucrurile acestea nu pot fi ascunse, sunt nişte expertize medico-legale care pot să confirme fără niciun fel de tăgadă dacă a fost vorba despre un viol”, a afimat deputatul AUR, într-o intervenţie la Antena 3.

Antonio Andruşceac a precizat că ”cei care s-au ocupat de evenimentul de la Neptun au luat legătura cu cei doi vizaţi de acuzaţii.

”Sunt stupefiaţi de ceea ce au auzit, sunt cei care ar fi dus fata acasă pentru că, tocmai din cauza consumului de alcool în perioada în care ieşeau din campusul acela nu putea fi controlată şi au anunţat familia că o aduc acasă. E greu de crezut că odată anunţată familia că îi duci copilul acasă să faci aşa ceva, dar se poate vedea, sunt camere de vederi de-a lungul traseului”, a mai spus parlamentarul AUR. Andruşceac a arătat că în opinia sa este vorba de o înscenare.

”Sunt o grămadă de semne de întrebare. Da, eu cred că este o înscenare, dar nu mă pot pronunţa şi îmi doresc să fie aşa, altfel, cei care ar fi putut face aşa ceva, eu vă spun, ca părinte, să înfunde puşcăria. Noi nu avem niciun fel de reţinere în a da toate detaliile dacă cumva aflăm aşa ceva, lucruri de care mă îndoiesc dar lucrurile acestea în general trebuie tratate cu mare seriozitate şi cu maximă asprime. Despre faptul că tânăra are doar 17 ani, deputatul a spus că membri AUR nu pot fi decât după 18 ani dar organizaţii de tineret au toate partidele.

”Lucrurile astea se întâmplă nu numai în campusurile politice organizate de partidele politice, cum s-a întâmplat şi la alte partide dar asta nu ar scuza cu nimic situația, dacă s-ar confirma, se întâmplă în tabere de copii. Aici este şi o problemă a noastră în general, a felului în care controlăm consumul de alcool în rândul minorilor”, a ţinut să precizeze Andruşceac.

